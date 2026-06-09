Catalá llama a "salir del bloqueo" y reclama elecciones generales para abrir "un nuevo ciclo político" en España

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, durante la IV Edición de las Jornadas ‘Comunitat Valenciana hacia el futuro’, en el Auditorio Miguel Burdeos, a 9 de junio de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha llamado a "salir del bloqueo" político nacional, para lo que ha exigido la convocatoria de elecciones generales con el fin de abrir "un nuevo ciclo" en España con unas Cortes Generales "renovadas". También ha reclamado abordar el modelo de financiación local y ha pedido "diálogo, actividad y propuestas, más allá de la eterna polarización, del eterno enfrentamiento y del bucle sin salida en el que parece que estamos".

Así lo ha manifestado en la clausura de la jornada 'Hacia el futuro', organizada por Europa Press Comunitat Valenciana, en la que expertos y representantes políticos han abordado retos como la sostenibilidad y el crecimiento económico, la transición y el agua y la innovación. El evento cuenta con la colaboración de la Generalitat y el patrocinio de Caixa Popular, Fujitsu, Nealis, Aqualia, BP, Cox, Octopus Energy, Digi, Ecoembes e IKEA Valencia.

La responsable municipal y líder del PP local ha sostenido que España vive "un momento complejo" y están "todos de acuerdo en esto". "Estamos en un momento difícil, en un momento complejo, en un momento políticamente determinante y muy importante, aunque a veces la política sea un poco tediosa y yo lo comprendo para el ciudadano en general", ha reflexionado María José Catalá.

Dicho esto, tras preguntarse "hacia dónde tenemos que ir si hablamos de futuro", ha indicado que, evidentemente, España "tiene que evolucionar hacia la actividad, hacia el futuro y la apuesta, desde luego, por el talento". "La situación que tenemos no es una situación excesivamente halagüeña, es verdad y parece que ya nos hemos hecho a ello, pero tener unos presupuestos eternamente prorrogados no ayuda, eso genera un bloqueo desde el punto de vista económico", ha alertado.

Una situación que afecta "a todos los sectores económicos" y a las entidades locales, que sufren "una merma de ingresos", dado que la aportación del Estado es "la calculada en base a 2023 y estamos recibiendo los ayuntamientos bastante menos de lo que deberíamos recibir por esa nueva actualización de los Presupuestos Generales del Estado o de las aportaciones del Estado en base a esos presupuestos".

"MUY RECOMENDABLE" TENER PRESUPUESTOS

Ante este escenario, ha llamado a "salir de este bloqueo" y ha señalado que sería "muy recomendable" tener unos presupuestos y abordar "con urgencia algo que no se aborda nunca y es urgentísimo, que es el modelo de financiación local y, sobre todo, entrar en una nueva fase de diálogo, de actividad y de propuestas, más allá de la eterna polarización, del eterno enfrentamiento y del bucle este sin salida en el que parece que políticamente estamos".

Sobre la financiación local, ha alertado de que València recibe "120 millones de euros menos al año de lo que deberíamos recibir, porque los cálculos se hacen sobre 2023 y estamos tres años después", por lo que están "desfasados". "Y 120 millones de euros para un ayuntamiento como el nuestro es dinero, son oportunidades que no estamos pudiendo desarrollar en la calle", ha incidido.

En este contexto, ha argumentado que las próximas décadas las grandes ciudades "van a concentrar a un porcentaje elevadísimo de la población", por lo que habrán "muchos retos en las grandes ciudades y las áreas metropolitanas". "Esto es una tendencia natural, es una tendencia que se conoce y, por tanto, la concentración de la población en las metrópolis, evidentemente va a generar unos desafíos de las ciudades que tenemos que abordar", ha expuesto.

Para ello, ha urgido a mejorar la financiación local, a "salir del bloqueo" y a "empezar el modo trabajo: avanzar, avanzar y avanzar". "Es urgente que se resuelva políticamente y, por tanto, que haya un nuevo ciclo político resulta ya necesario para todos", ha agregado.