Catalá manda un escrito a Delegación de Gobierno para trabajar en recuperar la normalidad de la Plaza acampada

Una persona durante la acampada por el derecho a la vivienda, en la Plaza del Ayuntamiento, a 16 de octubre de 2026 - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha dirigido un escrito a la Delegación del Gobierno para empezar a trabajar en recuperar la "normalidad" de la Plaza, donde está instalada la acampada por el derecho a la vivienda.

Catalá se ha pronunciado en estos términos, en declaraciones a los medios de comunicación, tras participar en la presentación de la Carrera por la Solidaridad 2026, al ser preguntada por si tenían previsto algún tipo de movimiento con la acampada tras desalojarse la que había en Madrid.

Al respecto, la primera edil ha manifestado que esta misma mañana ha dirigido un escrito a la Delegación de Gobierno para solicitar una reunión de coordinación técnica. "Yo creo que la colaboración, como se mostró el pasado sábado de todas las administraciones, siempre tiene buenos frutos y tenemos que empezar a trabajar, en el marco de nuestras competencias, en recuperar la normalidad de la Plaza".

Por tanto, ha insistido, "nos emplazaremos próximamente a ir trabajando progresivamente". Catalá ha señalado que se han ido retirando tiendas de campaña estos últimos días y consideran que el ejercicio del derecho fundamental que motivó la acampada "se ha ejercicio de forma oportuna". "Y obviamente hay que recuperar de alguna manera esa normalidad", ha apostillado.

Y ha añadido: "También nos lo pide el comercio de la zona, que se ha visto seriamente afectado por la organización y las medidas de prevención del pasado sábado". "Creo que es un momento ya de intentar que la Plaza de todos también vuelva a ser un poco de todos", ha remarcado.

Interpelada por las manifestaciones efectuadas por portavoces de la acampada en València, quienes sostienen que no se marcharán de la Plaza hasta que la ciudad no se declare zona tensionada, ha dicho: "Es una acampada no autorizada, no regularizada. Cualquier persona que se instala en la Plaza del Ayuntamiento habitualmente sigue unos procesos, unos trámites y paga unas tasas".

"Creo que en el Ayuntamiento hemos sido muy respetuosos, muy comprensivos y hemos ayudado al máximo posible a que la convivencia entre la acampada y otros eventos y momentos en la ciudad", ha añadido.

Catalá ha subrayado que ya ha pasado un mes desde que comenzó la acampada y ese derecho fundamental "ya se ha ejercicio". También ha dicho que no iba a entrar ne cuestiones que se resuelven en los plenos "con los legítimos representantes de los ciudadanos". "Más que una negociación es una especie de... Si no se hace algo, yo no me voy. Pues bueno, yo no voy a entrar en ese marco", ha subrayado.

"Yo creo --ha agregado-- que no es el marco correcto. El marco correcto es manifestar legítimamente lo que cada uno entiende y considera y que los representantes legítimos de los ciudadanos tomen las decisiones en la corporación, en los plenos y en las comisiones con los trámites habituales", ha insistido.