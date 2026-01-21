Catalá sobre la petición de cárcel para Herrero por mensajes de odio: "Una solicitud de la Fiscalía no implica condena"

La alcaldesa de València, María José Catalá, durante un pleno del ayuntamiento de la ciudad. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá (PP), ha indicado este miércoles, sobre la petición de tres años de cárcel que el ministerio público ha hecho para la concejala del ejecutivo de la capital valenciana y miembro de Vox Cecilia Herrero por difundir mensajes de odio en su cuenta de X, que "ni una solicitud de la Fiscalía ni una denuncia implican una condena".

Asimismo, respecto a la continuidad de Herrero en el gobierno local, la primera edil ha pedido "dejar a la justicia trabajar" y "respetar la presunción de inocencia y el Estado de derecho" y así dejar que el consistorio actúe como "ha hecho siempre".

"Las dinámicas en esta legislatura conmigo y en la anterior legislatura, con el PSPV-PSOE y Compromís, ha sido dejar a la justicia trabajar, respetar la presunción de inocencia y respetar el Estado de derecho", ha remarcado, a la vez que ha aludido a procesos judiciales como el que afectó al edil de Compromís Pere Fuset por el accidente de Viveros y el que afecta al exalcalde y miembro de esa coalición política, Joan Ribó, por la piscina de Alboraya.

Catalá, que se ha pronunciado así preguntada por la petición de prisión para Cecilia Herrero tras la visita que ha realizado a los trabajos de rehabilitación de las piscinas del Parque del Oeste, ha asegurado también que no comparte los mensajes difundidos por esta edil de Vox y ha remarcado que ella "no los hubiera escrito".

Igualmente, ha destacado que aunque Herrero forma parte del ejecutivo que ella preside milita en Vox, un partido político distinto al suyo. "Yo soy del PP y a mí se me pueden atribuir mis circunstancias, mis pronunciamientos y, como mucho, los pronunciamientos de mis concejales, de mi partido político", ha apostillado.

Al inicio de su intervención y sobre la petición de la Fiscalía, la alcaldesa ha comentado que, hasta donde ella sabe, a la concejala de Vox "no le había llegado" esa "comunicación formal". Tras ello, ha abogado por esperar a que llegue. "Como dijimos ayer, queremos esperar a que llegue esa comunicación formal a la persona afectada para hacer pronunciamientos", ha señalado María José Catalá, que ha añadido que, "en cualquier caso, ni una solicitud de la Fiscalía ni una denuncia implican una condena".

"Creo que hay que respetar el Estado de derecho, los procedimientos judiciales y dejar trabajar a la justicia", ha apostillado, al tiempo que ha aseverado que eso "es lo que se ha hecho siempre en este ayuntamiento, no solo en esta legislatura".

"En otras legislaturas, la legislatura anterior también, se dejó trabajar en un procedimiento judicial que afectaba a Fuset, al que la familia de un fallecido en una instalación le pedía cinco años de cárcel por homicidio imprudente", ha indicado Catalá. "Se respetó su condición de concejal, el procedimiento judicial y, al final, se llegó a un acuerdo entre aseguradoras y aunque se abrió juicio oral no hubo finalmente", ha continuado.

Asimismo, ha comentado que en el consistorio también se está en la actualidad "respetando el procedimiento judicial del exalcalde Ribó en Alboraya" y "prestando asistencia jurídica".

"UNAS COSTUMBRES Y UNAS DINÁMICAS"

De esta forma, María José Catalá ha asegurado que el Ayuntamiento "tiene unas costumbres y unas dinámicas", las de "dejar a la justicia trabajar, respetar la presunción de inocencia y el Estado de derecho". Ha considerado que esa es "la mejor manera de abordar estas cuestiones".

Preguntada por si se siente cómoda con una compañera de gobierno autora de los citados mensajes, la alcaldesa ha remarcado que no los comparte. "Yo no los comparto, yo no los hubiera escrito", ha dicho, además de asegurar que esa es "una forma de pronunciarse que en la vida formará parte" ni de ella, ni de "ninguna persona" de su partido.

"YO NO SOY DE VOX", "SOY DEL PP"

"Yo no soy de Vox y no soy Cecilia Herrero. Yo soy la alcaldesa de València, soy del PP y a mí se me pueden atribuir mis circunstancias, mis pronunciamientos y, como mucho, los pronunciamientos de mis concejales, de mi partido político", ha insistido. Tras ello, Catalá ha apuntado que Herrero forma parte del gobierno local que ella preside, pero ha reiterado que esa concejala "es de otro partido político".

Con todo, la alcaldesa ha repetido que respeta el pronunciamiento judicial conocido y ha precisado que así lo haría "con cualquier persona, fuera o no de mi partido".

"RESPONSABLE DE TODOS LOS CONCEJALES"

Desde la oposición, la portavoz de Compromís, Papi Robles, ha indicado a la primera edil que "es responsable de todos y cada uno de los concejales de su gobierno, también de los de Vox, que son quienes la mantienen en el cargo". "Catalá sabe perfectamente por qué tolera estas declaraciones fascistas dentro de su gobierno: para seguir siendo alcaldesa", ha precisado.

Robles ha añadido que "eso tiene un precio muy claro" y ha apuntado que "Herrero sigue siendo concejala del gobierno municipal, sin competencias, pero cobrando 84.000 euros al año". Asimismo, ha señalado que cuando salieron a la luz los mensajes de esta edil, la alcaldesa "dijo que esperaría el criterio de la Fiscalía", por lo que ha manifestado que no sabe "a qué esté esperando" ahora que el ministerio público "se ha pronunciado con toda claridad y pide hasta tres años de prisión" para decidir sobre la edil de Vox.

La representante de Compromís, que en el próximo pleno presentará una moción para que Herrero "sea expulsada del gobierno" local, ha dicho también a Catalá que "la costumbre fundamental" del Ayuntamiento es "respetar a todas y cada una de las personas que viven en la ciudad". "El Ayuntamiento de València es una institución honrada, diversa y abierta y no puede permitirse ni un segundo más tener a una concejala fascista, homófoba y que ensalza a dictadores representando al gobierno municipal", ha subrayado.

"NO PUEDE ESPERAR A UNA SENTENCIA

Por su parte, el portavoz del PSPV-PSOE, Borja Sanjuan, ha reprochado a la primera edil que "no tome ninguna medida contra" Herrero tras la petición de la Fiscalía. "Catalá tiene que asumir su responsabilidad como alcaldesa y cesar a una concejala que es racista y homófoba. No puede esperar a una sentencia que diga que lo es", ha expuesto.

"Lo que se va a dilucidar es si esos tuits son delito, pero hay muchas cosas en esta vida que no siendo delito no son aceptables en el plano político. Y ser racista y poner esos mensajes es una de ellas", ha añadido, a la vez que ha repetido que Catalá es "responsable" de los ediles de su gobierno. "Va primero ser alcaldesa que su propia comodidad política", ha subrayado.