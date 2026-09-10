Catalá pide recursos "por la política migratoria de puertas migratoria de Sánchez": "Ceuta no es una situación aislada"

Archivo - La alcaldesa de València, Mª José Catalá, en imagen de archivo. - AJUNTAMENT VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha reclamado recursos para atender a las personas que "la política migratoria de puertas abiertas" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está generando", a la vez que ha pronunciado que la situación en Ceuta "no es puntual". También, ha responsabilizado a la oposición --Compromís y PSPV-- de "querer hacer de un bulo algo que no es verdad", en referencia a un posible desalojo del asentamiento en el circuito de la Fórmula 1.

La primera edil, en declaraciones a los medios en el Mercado Rojas Clemente, ha censurado que "la oposición quiere hacer de un bulo algo que no es verdad", en alusión a un posible "desalojo ilegal" del asentamiento del circuito de Fórmula 1, denunciado por entidades sociales.

Este jueves entidades sociales, junto a partidos de izquierdas, se han concentrado este miércoles en apoyo de las más de 800 personas que calculan que viven en el asentamiento del antiguo circuito urbano de la Fórmula 1 y para reclamar que su desalojo para la construcción del nuevo PAI del Grao se realice sea bajo tutelaje judicial y para reclamar asimismo un plan de choque de intervención social y una mesa de diálogo.

"Lo que a mí no me gustaría es que nadie aprovechara la presencia del Cuerpo Nacional de Policía, que son los que acuden cuando hay una concentración convocada, para confundir diciendo que iban a desalojar. "Ahí no hay ningún desalojo, es decir, hay un desalojo 'fake'", ha afirmado Catalá, quien ha insistido en que los servicios sociales del Ayuntamiento "lo visitan dos veces a la semana".

"Se ha extendido un bulo y la oposición quiere hacer de un bulo algo que no es verdad", ha añadido la alcaldesa, que ha asegurado que "en todas las grandes ciudades estamos pagando una política de descontrol y lo vamos a seguir pagando".

Para Catalá, "la situación de Ceuta no es una situación aislada": "Es una situación lamentable donde evidentemente se ha evidenciado que todo el aparato del Estado advirtió de lo que estaba por venir, que el presidente del Gobierno no tomó acciones y se fue de vacaciones, recomendándonos su lista de 'Spotify'", ha señalado, para acusar al Ejecutivo central de "no estar a la altura, mentir y seguir mintiendo a los españoles". Catalá ha aseverado que "en las ciudades estamos recibiendo personas de todas las procedencias". "Esto va a seguir si España no toma una decisión sobre su política de inmigración", ha advertido.

En referencia al asentamiento, la alcaldesa ha afirmado que el Ayuntamiento de la ciudad "lo tiene absolutamente monitorizado", ya que, tal como ha explicado, "los servicios sociales acuden dos veces a la semana". "No ahora porque se ha puesto de moda, porque va la izquierda y hacen concentraciones en base a bulos y a desalojos 'fake'. Llevamos ya muchos meses yendo dos veces a la semana y analizando quién está allí y por qué está allí", ha dicho antes de confirmar que "no hay ni un solo menor". "Porque cuando ha aparecido un menor, los servicios sociales del Ayuntamiento han procurado darle el recurso", ha asegurado.

"LOS SAHARAUIS SON APÁTRIDAS POR CULPA DE PEDRO SÁNCHEZ"

Catalá también ha aseverado que "hay una mayoría de saharauis y de argelinos marroquíes". "Y los saharauis son, en este momento, apátridas por culpa de Pedro Sánchez. No se pueden regularizar y los tienen absolutamente abandonados. Hay claras dificultades para trabajar con ellos porque tienen una situación de indefensión jurídica evidente por culpa del Gobierno de España", ha agregado.

Catalá ha señalado que el Ayuntamiento "ha reforzado todos los albergues de la ciudad". "Había uno que solo abría en situación de emergencia, que era el de Santa Cruz de Tenerife, al lado de la Central de Policía Local. Ahora ese albergue abre los 365 días del año. Hemos creado otro Centro de Atención de Emergencias Sociales (CAES) en la zona de Benimaclet y otro, en el Carmen, y tenemos unas mil plazas propias y conveniadas, aproximadamente, para que estas personas no tengan que dormir en la calle", ha aseverado.

"Me parece que es un ejercicio de hipocresía y de cinismo absoluto --ha dicho-- provocar el problema, como está haciendo la izquierda en este país, y generar un bulo, como es el de que hoy se iba a producir un desalojo, convocar una concentración para que vaya el Cuerpo Nacional de Policía y evidenciar que hay policía cuando la policía va por la concentración y no porque hay un desalojo. Y, encima, decir que es culpa de los demás".

"Hace meses cuando nadie hablaba del circuito de Fórmula 1, el Ayuntamiento ya estaba allí. Las grandes ciudades necesitamos recursos para atender a las personas que la política migratoria desbocada de puertas abiertas de Sánchez está generando. Lo que ha ocurrido en Ceuta no es puntual, atiende a una política migratoria de puertas abiertas que nos está generando una presión en las ciudades que hay que resolver", ha finalizado la primera edil.