Catalá reitera que se debe "hacer una reflexión" sobre la tasa turística "siempre de la mano del sector"

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá,en una imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press

VALENCIA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha señalado este miércoles, respecto a la posibilidad de implementar una tasa turística en la ciudad, que "hay que hacer una reflexión, siempre de la mano del sector" y sin "imposiciones" sobre aplicar "cualquier tipo impositivo" y sobre "la realidad de las fiestas".

Así lo ha señalado, en declaraciones a los medios después de presenciar el disparo de la 'mascletà' a cargo de Pirotecnia Caballer FX, preguntada por las declaraciones del presidente de Mercadona, Juan Roig, recogidas por Las Provincias y Levante en las que se muestra a favor de "obtener más recursos" y "monetizar" la presencia de turistas.

Al respecto, la alcaldesa ha señalado que después de las fiestas, el día 20, será el momento de abordar cuestiones como la afluencia y la organización de la Ofrenda, las carpas o la posibilidad de aplicar una tasa turística.

Catalá ha reconocido que "es verdad que hemos crecido mucho en turistas internacionales" y que "es difícil discriminar entre turistas nacionales e internacionales". "Y yo es verdad que sí que he dicho que hay que hacer una reflexión con el sector, siempre de la mano del sector, de cualquier tipo impositivo, gravamen, sobre la realidad de nuestras fiestas", ha agregado.

"Pero siempre de la mano del sector, porque creo que las imposiciones son malas. El sector está muy cohesionado, está muy unido y creo que es importante contar con ellos", ha apuntado la alcaldesa.