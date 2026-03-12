Catalá reitera al Gobierno que al Ayuntamiento de València le es "imposible" adoptar medidas sobre trenes

Archivo - La alcaldesa de Valencia, María José Catalá. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha reiterado a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, que al Ayuntamiento le es "imposible" adoptar medidas que afecten a la circulación de trenes. Al mismo tiempo, ha reclamado a la representante del Ejecutivo central que, si "comparte" la propuesta hecha hoy por Renfe sobre el acceso ferroviario en Fallas, facilite los informes técnicos, teniendo en cuenta que existe un informe desfavorable de la Policía Nacional sobre la llegada de convoyes a la Estación del Norte en horario de mascletà.

Así lo expresa la primera edil en una carta remitida a Bernabé en respuesta al escrito que, a su vez, esta le ha hecho llegar y en el que se instaba a la responsable municipal a convocar una Junta Local de Seguridad si considera que se deben adoptar unas medidas "distintas" a las acordadas en la última. Para la delegada, este es el foro en el que se debe presentar y decidir una solución "viable" para los usuarios de Cercanías y que "no comprometa la seguridad": "Es el único marco en el que se adoptan", ha incidido.

Todo ello, a raíz de la polémica generada por la decisión adoptada por Renfe, a partir de la petición que el Ayuntamiento de València lanzó para evitar aglomeraciones en el entorno de la Estación del Norte en los días grandes de las Fallas, de dejar los Cercanías que llegan desde la zona sur en la estación de Albal en el tramo horario de la 'mascletà', desde el 13 hasta el 19 de marzo.

En la misiva de la primera edil, se señala la conveniencia de dar traslado a la delegada del Gobierno del escrito que ha dirigido Renfe al Ayuntamiento de València esta mañana, así como de la respuesta que se ha ofrecido por parte del titular del área de seguridad y movilidad, junto con los informes de los servicios competentes (Policía Local y Bomberos), para que esta "conozca, con exactitud, términos de lo que se nos ha solicitado, así como de la contestación remitida".

Catalá apunta que en el consistorio han "entendido" que la petición de Renfe "tenía el visto bueno del Gobierno, y de conformidad con lo informado por los servicios municipales, se les ha contestado que resultaría necesario que el Cuerpo Nacional de Policía, competente en el mantenimiento del orden en grandes concentraciones humanas --sin perjuicio de la colaboración de la Policía Local de València--, manifestara su conformidad a la propuesta de remitida el día de hoy y planteara las medidas seguridad que correspondiera".

"Si compartes la propuesta realizada hoy por Renfe, no tendrás inconveniente en facilitarle al Ayuntamiento de Valencia dichos informes técnicos, habida cuenta que existe un informe desfavorable del Cuerpo Nacional de Policía a la llegada de trenes a la Estación del Norte", expone.

Además, la dirigente municipal recalca que "resulta de todo punto imposible que ni esta Alcaldía ni el Ayuntamiento de Valencia adopte medida alguna sobre itinerarios, frecuencias u horarios que afecten a la red ferroviaria de titularidad estatal puesto que así lo determina la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario".

"Prueba de ello --prosigue-- es que en los informes aportados por el Ayuntamiento de Valencia se recomendaban unos días y unas horas que Renfe no ha atendido el fin de semana pasado y que tampoco se contemplan en el plan anunciado unilateralmente por la compañía el pasado viernes".

"CIERTA INQUIETUD"

Por otra parte, en la misiva señala María José Catalá que "ha generado cierta inquietud" las "apreciaciones" de Bernabé sobre la seguridad y los cuerpos policiales.

"El Ayuntamiento no es conocedor de que se hayan podido producir alteraciones graves en las circunstancias de la seguridad --como no puede ser de otro modo en la medida en que tales asuntos corresponden a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado-- que comprometan las decisiones tomadas en la Junta Local de Seguridad celebrada el pasado 17 de febrero".

"Y en el caso de que tengas información en tal sentido y que requiera de actuaciones que excedan de la normal cooperación de las fuerza policiales previstas en la citada sesión te ruego me lo indiques", concluye.