Catalá reitera la petición al Gobierno para que València Digital Summit sea Acontecimiento de Excepcional Interés

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha reiterado este miércoles su petición al Gobierno central para que el Valencia Digital Summit (VDS) sea declarado Acontecimiento de Excepcional Interés Público.

"Creemos que este evento está a la altura de los acontecimientos similares que se están realizando en Madrid y Barcelona y, por eso, no acabamos de entender que el Gobierno de España no haya aceptado nuestra petición formal de declarar Acontecimiento de Excepcional Interés Público el VDS", ha expuesto Catalá.

La primera edil se ha pronunciado de este modo, en declaraciones a los medios de comunicación, durante su visita a la octava edición de este encuentro, que se desarrolla este miércoles y este jueves en la capital valenciana.

El VDS 2025, que se desarrolla en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, es un evento tecnológico global para empresas emergentes (startups), corporaciones e inversores. Reúne a líderes tecnológicos de 120 países, incluidas más de 3.000 startups, 1.500 empresas y 800 inversores con activos bajo gestión superiores a 300.000 millones de euros. Esta convocatoria cuenta con más de 12.000 participantes presenciales y una audiencia en línea de 20.000 personas.

"Tenemos claro que este es el momento de València, que València está viviendo un buen momento y que esta es una apuesta, sin duda, para generar empleo de calidad en la ciudad", ha señalado la responsable municipal, que ha asegurado que el ayuntamiento de esta ciudad seguirá "aprovechando este ecosistema, este evento" para favorecer esos puestos de trabajo.

María José Catalá ha insistido en que el VDS es "un evento a la altura e, incluso, muy superior al de otras grandes ciudades que sí que cuentan con la declaración de Acontecimiento de Excepcional Interés por parte del Gobierno" para convocatorias que acogen.

La alcaldesa de València ha remarcado que desde su equipo se ha pedido "a todo el Gobierno de España" ese reconocimiento para el VDS y se ha dirigido a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, la valenciana Diana Morant, para que tengan en cuenta la solicitud del consistorio.

Catalá ha dicho que le consta que Morant acudirá al Valencia Digital Summit y la ha instado a "no desentenderse de esta petición". "Nos contestó por escrito diciendo que no era su competencia, pero la insta a no desentenderse de su tierra, del VDS y a pelear por que sea declarado Acontecimiento de Excepcional Interés", ha aseverado la primera edil teniendo en cuenta la "relevancia económica, social y estratégica" del encuentro.

"Tenemos la energía, el talento y la determinación para seguir creciendo y este esfuerzo merece también un espaldarazo por parte del Gobierno de España", ha señalado Catalá, que se ha expresado en estos términos también durante su intervención en el acto inaugural. Ha reclamado para la capital valenciana el mismo trato que reciben Madrid y Barcelona.

"APUESTA CLARÍSIMA"

La alcaldesa de València ha manifestado la "apuesta clarísima" del ayuntamiento de la ciudad "por la estrategia del talento, de la innovación y del emprendimiento" y ha destacado la labor realizada por el consistorio a través de Valencia Innovation Capital "generando un impacto muy positivo en materia de innovación y de talento".

"Por cada euro de dinero público invertido tenemos una repercusión de unos 4 euros de inversión privada, con lo que ya hemos generado unos 40 millones de euros de inversión" en estas materias, ha expuesto.

María José Catalá ha resaltado que tanto ella como la concejala de Turismo, Innovación e Inversiones, Paula Llobet, han tenido "muy claro desde el primer momento que la estrategia de innovación y de generar un hub de talento en materia de startups aprovechando el ecosistema" de la ciudad "era fundamental".

La alcaldesa ha añadido que ya se puede asegurar que el Valencia Digital Summit es "nuestro evento más importante", con un impacto económico "hace dos años de 20 millones de euros" y con el que se espera que este año alcance "los 25 millones de euros".

Asimismo, ha destacado la repercusión internacional de este encuentro, con "un 40 por ciento de participantes extranjeros". Catalá ha afirmado que el VDS servirá para "generar ideas, proyectos y futuro" para València y el resto de España.

ACUERDO BIANUAL

La responsable municipal ha aludido al acuerdo que el Ayuntamiento de València firma con los organizados del VDS para su celebración y ha anunciado que se ha decidido que a partir de ahora este, en lugar de ser anual, sea bianual con el fin de "generar estabilidad a este evento".

Así, ha avanzado que "se firmará la edición 2026 y 2027 próximamente" junto "al respaldo económico que viene haciendo el Ayuntamiento de València, de medio millón de euros, a este evento". "Eso va a ayudar al evento a tener más estabilidad con vista a las próximas ediciones", ha subrayado.

GRANDES DESAFÍOS GLOBALES

El consistorio ha apuntado que durante las sesiones del VDS 2025, se abordarán los grandes desafíos globales desde siete ejes temáticos: Ciudades inteligentes e infraestructura digital, deeptech (emergentes cuyo modelo de negocio se basa en la innovación de alta tecnología en ingeniería o en avances científicos significativos), salud y longevidad, energía verde, IA, ciberseguridad, y futuro del trabajo.

Como novedad, esta octava edición incluye un apartado sobre el papel de la tecnología en la prevención y mitigación de catástrofes naturales, ha aludido la administración municipal, que ha asegurado que este es "un tema de especial interés" en la capital valenciana "tras los efectos de la dana de 2024".

La apertura del encuentro ha contado además de con la presencia de Catalá, con la del presidente de Startup Valencia, Juan Luis Hortelano; la consellera de Hacienda y Economía, Ruth Merino; la concejala de Innovación, Paula Llobet: y representantes de entidades como el Banco Santander, TSMC, IBM, Fundación LAB, Valencia Silicon Cluster, y Telefónica, entre otras.

El octavo VDS cuenta con la participación de 22 scaleups europeas (empresas que han superado la fase de emergente, han validado su modelo de negocio y están en crecimiento acelerado y sostenible), que registran crecimientos anuales superiores al 20 por ciento. Entre ellas están Clidrive, Sequra, Maisa AI, PLD Space, Voicemod, Red Points, Pasqal, Multiverse Computing, Einride, Sesame HR, Internxt, Genially, Clikalia o DetraPel, junto a otras emergentes, como Shakers y PropHero, ha añadido el Ayuntamiento.