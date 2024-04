Catalá, satisfecha por el fallo del TSJCV sobre la ATE: "Ayuntamiento y Generalitat han resultado ganadores"

La alcaldesa destaca "el incumplimiento de plazos por parte del Valencia" y dice que respetarlos debe ser "totalmente riguroso"

VALÈNCIA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, se ha mostrado satisfecha por la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), conocida este viernes, que confirma la medida de la Generalitat de declarar la caducidad anticipada de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) que afectaba al antiguo y nuevo estadio de Mestalla. Ha considerado que el Gobierno valenciano y el ayuntamiento de la capital valenciana, que participó en la medida adoptada por la administración autonómica, "han resultado ganadores" en este proceso judicial.

Así, Catalá ha hecho una valoración "positiva" de ese fallo del TSJCV. "Una de las administraciones que participó en la decisión" para "manifestar la caducidad de la ATE" fue "el Ayuntamiento de València", ha dicho la primera edil, que ha precisado que "la postura" que se defendió con "el anterior equipo de gobierno --Compromís y PSPV--", la ha "mantenido el actual" ejecutivo --PP y Vox--" que ella preside.

"Por tanto, tanto el Ayuntamiento de València como la Generalitat, en este caso, han resultado ganadores y exitosos de un proceso judicial. Y estamos satisfechos en ese extremo", ha manifestado la responsable municipal preguntada por la decisión del TSJCV durante la visita que ha realizado a las Casitas Rosa para conocer el resultado de las obras en la plaza 7 de octubre.

María José Catalá ha manifestado que la resolución del TSJCV sobre la caducidad de la ATE lleva también a "una reflexión general" que concluye que "es importante cumplir los plazos". "Lo que ha marcado la diferencia y ha marcado el destino de este procedimiento judicial ha sido el incumplimiento de los plazos por parte del Valencia CF", ha precisado, al tiempo que ha señalado que "de aquí en adelante" tendrá "muy claro que el cumplimiento de los plazos ha de ser totalmente riguroso".

FICHAS URBANÍSTICAS

La primera edil se ha pronunciado también sobre las declaraciones de las portavoces de la oposición en el consistorio, Sandra Gómez, del PSPV-PSOE, y Papi Robles, de Compromís, que tras conocerse la decisión del TSJCV sobre la ATE le han dicho que "ya no tiene excusas" para aprobar las fichas urbanísticas vinculadas a la construcción del nuevo Mestalla y la han instado a defender un estadio "como merecen la afición, el club y la ciudad".

Preguntada esas palabras, Catalá ha indicado que hay que preguntar a Gómez, anterior vicealcaldesa y exedil de Desarrollo Urbano, si ella "las va a apoyar". "Eso no lo ha dicho. Se le ha escapado", ha afirmado la alcaldesa. Asimismo, ha asegurado que los miembros del actual gobierno "no han cambiado ni siquiera una coma" de las fichas urbanísticas aprobadas por el anterior y planteadas por la concejalía que dirigía la portavoz socialista.

La primera edil ha anunciado que hará una reunión con los portavoces de los grupos municipales para "ver cuál es su postura sobre las fichas" urbanísticas vinculadas al Nou Mestalla. "A lo mejor, Sandra Gómez resulta que ahora sí dice que está de acuerdo con las fichas que ella misma hizo y que no han cambiado ni siquiera en una coma", ha remarcado Catalá.

Igualmente, ha instado a la oposición, en este caso a Compromís, a "demostrar" que el ejecutivo actual se haya reunido con el máximo accionista el Valencia CF, Peter Lim. "Que lo demuestre. No se puede acusar de hablar con nadie si no se puede demostrar. Compromís miente y quiero decirlo muy claramente. No se puede mentir gratuitamente en política y Compromís miente", ha manifestado la responsable municipal.

Así, ha subrayado que "no hay ninguna reunión con el Valencia CF que no se esté" dando a conocer y ha afirmado que su equipo está siendo "más transparente que en la vida". En este sentido, ha apuntado que le hubiera gustado que el anterior alcalde, Joan Ribó, de Compromís, y esta coalición "hubieran sido tan transparentes" con ella cuando estaba en la oposición del Ayuntamiento como portavoz del PP.

"NI UN PAPEL"

"No me daban ni un papel", ha resaltado, a la vez que ha instado a ser "un poquito rigurosos y un poquito coherentes con lo que uno ha hecho". Así, ha insistido en que con ella se fue "cero transparente" y ha pedido que no se mienta. "Ya está bien de mentir", ha apostillado.

"A mí no me llamaron ni una sola vez a una reunión para preguntarme por el Valencia CF ni para informarme del Valencia CF", ha asegurado Catalá, que ha afirmado que en sus meses de gobierno se han tenido "más reuniones" con la oposición que "en cuatro años" anteriores.

Igualmente, María José Catalá ha pedido a la oposición que no juegue "al gato y al ratón" y que diga si "va a apoyar las fichas urbanísticas que dejó hechas". "Esa es la pregunta. Voy a preguntarle claramente a Compromís y a Sandra Gómez: ¿vais a aprobar las fichas urbanísticas que vosotros dejasteis hechas o no?", ha planteado, además de indicar que "todo el mundo tiene que dar la cara con esto".

La alcaldesa ha dicho que todo lo relacionad con la construcción del nuevo estadio de Mestalla y la reconversión del actual representa "un proyecto de ciudad". "Es un proyecto que ojalá fuera de forma conjunta, pero yo ya me estoy cansando de jugar al gato y al ratón. Cuál es la postura de Compromís y del PSOE", ha declarado.

Catalá ha insistido en que no ha cambiado "ni una coma de las fichas" que dejó el gobierno anterior "ni su planteamiento". "Estaría bien que les preguntaran si van a apoyarlas o no antes de exigirle al Ayuntamiento transparencia, que la tiene toda", ha agregado.