Catalá señala que la Policía autonómica será quien deba "controlar" la contaminación acústica en CACSA

Archivo - La alcaldesa de València, María José Catalá, en una imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha insistido en que no se podrá celebrar ningún evento musical que supere la ordenanza de contaminación acústica en la Ciutat de les Arts i les Ciències (CACSA) tras la reciente sentencia que ampara a los vecinos por los ruidos excesivo, ha asegurado que la Policía autonómica será quien deba "controlar" este aspecto y ha garantizado que se "coordinará" con la Policía Local, aunque ha remarcado que la resolución judicial "también ha dejado muy claro quién hace qué".

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios tras visitar las obras de rehabilitación del Complejo de Abastos, preguntada por la situación de los festivales y eventos musicales de CACSA después de la sentencia que ordena al Ayuntamiento adoptar las medidas necesarias para evitar que el ruido de discotecas o los conciertos que se celebran en esta zona vulneren su derecho fundamental a la intimidad y la integridad moral, incluyendo la revocación de autorizaciones o reubicación de eventos o actividades.

La primera edil ha informado de que se ha producido un "pequeño avance" al respecto y es que el consistorio ha remitido "de nuevo" a CACSA y algunos promotores que se habían dirigido a la Administración local una respuesta "clara": "Primero, la sentencia de cumplirse y, además, es ejecutiva desde ya. No podemos esperar a ejecutarla".

"Segundo, en CACSA no puede producirse ningún evento musical que supere la ordenanza de contaminación acústica. Y tercero, en el marco de CACSA será la Policía autonómica, y eso lo vamos a remitir, estamos en vías de remisión, quien debe y va a tener que controlar el tema de la contaminación acústica", ha continuado.

En cualquier caso, ha garantizado que desde el consistorio estarán "muy pendientes" al respecto y ha valorado que ella ha "dicho siempre lo mismo" sobre esta cuestión: "Es muy difícil y creo que hay alternativas que entiendo que están valorando. Sé que hay algunos promotores que ya han tomado decisiones bastante interesantes sobre desplazar algunos eventos musicales que allí se producían".

"Me consta que se están valorando opciones y espero de verdad que pronto haya un cierta tranquilidad también en todos los que han comprado la entrada --de los próximos festivales programados en la Ciutat de les Arts-- de saber evidentemente donde se celebran en estos eventos, que son importantes, pero que, por circunstancias determinadas, ya es difícil celebrarlos en el centro de la ciudad", ha expuesto la alcaldesa de València.

LA NORMATIVA ACTUAL ES "OPORTUNA"

Preguntada por si es partidaria de impulsar desde el Ayuntamiento una ordenanza específica para regular conciertos y festivales, como ha pedido el PSPV, la primera edil ha argumentado que la normativa actual es "oportuna" y los socialistas la "conocen bien". Dicho esto, ha puesto en valor el "avance" que se ha producido durante el actual mandato en materia de horarios de eventos y celebraciones.

"Salvo en circunstancias excepcionales de la ciudad, los eventos musicales tienen que terminar a las ocho --de la tarde--, salvo momentos puntuales como Fallas o Feria de Julio. Creo que es evidente que la ciudad requiere otro ritmo y que tenemos que hacer esas excepciones", ha expuesto.

Por tanto, ha insistido en que la actual normativa es "oportuna" y ha esgrimido que en el caso de los festivales en la Ciutat de les Arts i les Ciències "lo que ha pasado es que ha habido una sentencia sobre una instalación que nosotros no gestionamos, que gestiona la Generalitat, que tiene contratos con promotores que nosotros no autorizamos y no intervenimos".

"Y lo que hemos hecho ha sido remitir a la Generalitat esta circunstancia para que empiece a desplazar eventos que se realizaban allí que, evidentemente, superan los decibelios", ha continuado.

VE "DIFÍCIL" CELEBRAR FESTIVALES EN EL CENTRO DE LAS CIUDADES

Paralelamente, María José Catalá ha garantizado que los acontecimientos de carácter deportivo y diurnos "se van a seguir celebrando con absoluta normalidad" en CACSA, pero "evidentemente los festivales musicales que terminan a determinadas horas y que tienen unos decibelios en momentos de descanso ya es difícil que se produzcan en el centro de las ciudades".

"Es que eso no es que pase en València, es que cualquiera que acude a distintos festivales sabe dónde se suelen realizar. Y es difícil que este tipo de festivales se realicen ya en el centro de una ciudad como València, que tiene un porcentaje poblacional bastante alto y sin unas instalaciones que estén acondicionadas oportunamente para impedir molestias a los vecinos", ha deslizado.