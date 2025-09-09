Alcaldesa de Valencia (PP) sobre "genocidio" en Gaza: "Me da igual cómo se llame, es una barbaridad lo que estoy viendo"

VALÈNCIA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha asegurado este martes que le "da igual cómo se llame" lo que está ocurriendo en la franja de Gaza ya que considera que es "una barbaridad lo que estoy viendo a nivel internacional".

Así, ha asegurado que le gustaría que los dirigentes políticos "estuviéramos a la altura de las circunstancias a nivel internacional y ciertamente dejara de pasar".

Así lo ha señalado a preguntas de los medios durante una visita a las obras del nuevo edificio de Bomberos en el Parque Central, en la Avenida de la Plata, al ser preguntada por cómo define lo que está sucediento en Gaza, después de que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, haya sostenido que "no hay genocidio en Gaza" y haya acusado a la izquierda de promover el antisemitismo con sus declaraciones y de querer acabar de fondo con el Estado de Israel.

"A mí me da igual cómo se llame; yo creo que es una barbaridad lo que estoy viendo a nivel internacional y me gustaría que los dirigentes políticos estuviéramos a la altura de las circunstancias a nivel internacional y ciertamente dejara de pasar", ha afirmado.