Catalá sobre los trámites para el Nou Mestalla: "No vamos a dar manga ancha ni a Lim ni a nadie"

Dice que el Ayuntamiento analiza la documentación entregada por el Valencia para la licencia, que "podría estar en el primer trimestre"

VALÈNCIA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha asegurado este jueves respecto a los trámites para avanzar en la construcción del Nou Mestalla que el Ayuntamiento no dará "manga ancha" ni al máximo accionista del Valencia CF, Peter Lim, "ni a nadie".

Asimismo, Catalá ha señalado que el consistorio analiza la documentación presentada este miércoles por el club de fútbol para la gestión de la licencia que permita reanudar las obras en el nuevo estadio y ha reiterado que esta "podría estar en el primer trimestre" de 2024 disponible.

María José Catalá se ha pronunciado de este modo tras asistir a la presentación del décimo aniversario de València Ciudad del Running, preguntada por la tramitación de ese permiso y por la próxima aprobación de las fichas urbanísticas vinculadas a la construcción del nuevo campo de fútbol.

Igualmente, se le ha preguntado por las declaraciones del segundo teniente de alcalde y portavoz de Vox, Juanma Badenas, que afirmó que este grupo no respaldará decisiones que se tengan que adoptar en el consistorio respecto al Valencia CF que supongan "una ventaja urbanística" para Peter Lim.

"No, manga ancha no se va a dar ni a Lim ni a nadie. En el Ayuntamiento de València no se da manga ancha a nadie. Eso sería prevaricar, cosa que no vamos a hacer en ningún caso", ha expuesto la primera edil. "Por lo tanto, comparto totalmente, por lógica y sentido común, las declaraciones del portavoz de Vox", ha agregado María José Catalá. "Es que no le vamos a dar manga ancha, pero ni a Lim ni nadie", ha insistido.

La responsable municipal ha comentado que en el Ayuntamiento se está "continuando la tramitación administrativa de la licencia" para retomar las obras del Nou Mestalla y ha manifestado que le consta que "ayer el Valencia presentó también una documentación para continuar esa tramitación administrativa de la licencia".

Preguntada por si el consistorio se plantea que ese permiso esté en el primer trimestre de este año si el club deportivo cumple con lo establecido, Catalá ha respondido que podría ser.

"Depende básicamente del promotor, o sea, de quien promueve la licencia que es el Valencia. Sé que ayer ya presentaron documentación. Los funcionarios están analizando esa documentación. Por nuestra parte, podría estar el primer trimestre. Vamos a analizar la documentación que presentó ayer el Valencia y si todo está correcto, pues mantenemos un poco ese objetivo", ha declarado.

Asimismo, respecto a las fichas urbanísticas, la alcaldesa ha precisado que se cuenta con "las mismas que aprobaron el Partido Socialista y Compromís" en el anterior mandato, cuando estaban al frente del ejecutivo de la ciudad.

"Las sacaron a exposición pública. No hemos modificado absolutamente nada", ha subrayado, tras lo que ha considerado que "sería bastante incoherente" por parte de estas dos formaciones "no apoyar sus mismas fichas urbanísticas". "No hemos cambiado ni una coma", ha remarcado.

"AMARRADA A LA EXTREMA DERECHA"

Desde la oposición y respecto a la aprobación de las fichas urbanísticas, la portavoz de Compromís, Papi Robles, ha señalado que "Catalá es una alcaldesa totalmente débil, amarrada a la extrema derecha para poder gobernar". "Y ahora que la extrema derecha le da la espalda, lo que quiere es responsabilizarnos a la oposición de su nula capacidad de gobernar esta ciudad", ha añadido.

Robles ha reclamado "documentación" y que se "explique con transparencia cuál es la propuesta que se está negociando". "Hasta ahora, lo que hemos escuchado son declaraciones en una línea y documentos en una línea distinta a lo que se estaba afirmando", ha dicho en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

La representante de Compromís ha asegurado que "es importante" que el Nou Mestalla "dé respuesta a un estadio de cinco estrellas que sea útil para toda la ciudadanía y, en concreto, para la afición del Valencia CF", por lo que ha expuesto que "se deben tener garantías de que esta obra se acabará".

"Pediremos una auditoría sobre el coste del estadio para que se puedan aplicar avales bancarios que deba depositar el Valencia CF para poder empezar estas obras. Entendemos que Lim ya demostró que no es de fiar y que no se puede garantizar que vaya a terminarlas. Esto se puede garantizar única y exclusivamente con los avales bancarios, como decía Catalá cuando era oposición", ha apostillado Robles.

Igualmente, ha resaltado que "es fundamental que Valencia tenga un estadio a la altura de sus necesidades y que no caiga en bancarrota por una operación urbanística de Lim de la mano, y permitida, por Catalá y todos sus negocios a puerta a cerrada".

"VALIENTE"

Por parte del PSPV-PSOE, su portavoz, Sandra Gómez, ha apuntado, también sobre las fichas urbanísticas, que si la alcaldesa "es valiente con Lim y transparente con la negociación se sentará con ella", pero ha precisado que "de momento no se ha puesto en contacto" con los socialistas "para informar de nada desde octubre".

"Le quiero emplazar a ella a dar la cara y a reunirse con nosotros para ser transparente y explicarnos qué está negociando a puerta cerrada con el club", ha dicho en un comunicado. "No nos puede emplazar a aprobar nada que no conocemos y sobre lo que no tenemos ningún tipo de información", ha declarado.

Sandra Gómez ha insistido en que Catalá está "negociando a puerta cerrada un convenio que determina las condiciones de aprobación de las fichas". "Queremos emplazarle a que deje de negociar a puerta cerrada y nos explique qué tipo de convenio está negociando", ha reiterado.

Gómez ha pedido a la primera edil que sea "valiente con Peter Lim". "Sea la alcaldesa de València y exija que retire el recurso que presentó contra este ayuntamiento. Antes de aprobar nada que --Lim-- retire la demanda que tiene interpuesta contra los intereses de este ayuntamiento por la caducidad de la ATE", ha planteado.

MUNDIAL 2030

Por otro lado, preguntada por avances para que València sea sede del Mundial 2030, Catalá ha dicho que se está "trabajando en esa dirección" y ha destacado que no habrá "ningún beneficio ni ventaja a nadie para llegar al Mundial". Ha señalado que el consistorio trabaja en todo lo que depende de él y "tiene que ofrecer la ciudad" y ha concretado que lo referido al estadio "no depende" de esta administración "sino de quien tiene que construirlo".