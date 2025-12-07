Catalá: "València entiende que su futuro pasa por una gran Maratón que es un atractivo de ciudad"

La alcaldesa de València, María José Catalá, aplaude la salida de la Maratón 2025 - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha asistido este domingo al Maratón València Trinidad Alfonso Zurich 2025, donde ha realizado el segundo disparo de salida de este evento deportivo. "València entiende que nuestro futuro pasa por una gran maratón, que es un atractivo de ciudad y de filosofía de vida mediterránea que propone una vida saludable", ha señalado la primera edil, quien se ha mostrado satisfecha porque ha salido un "día redondo" y "fantástico", también por el buen tiempo.

Catalá ha entregado la medalla a Peres Jepchirchir, que ha quedado en segunda posición, tras la carrera de John Korir que se ha ganado la maratón en categoría masculina y Joyciline Jepkosgei en fenemina, que ha batido el récord de la maratón valenciana con 2:14 y que consigue la mejor marca mundial del año, según ha informado el consistorio en un comunicado.

"Somos uno de los maratones más importantes del mundo, con 36.000 personas corriendo y muchas más animando en todas nuestras calles", ha subrayado Catalá, que ha alabado "la respuesta de los valencianos", de "empatía con la prueba y de disfrute de este día: somos una ciudad volcada con la prueba".

En esta línea, ha indicado en que la Maratón es "la carrera más especial de todo el año, es la más importante del circuito de carreras de València, que es Ciudad del Running y estamos muy satisfechos porque tenemos un récord mejor marca del año de todo el mundo en chicas y es una muestra de la importancia de las mujeres en el deporte".

"Ya estamos en un 23% de corredoras y vamos subiendo progresivamente", ha subrayado la alcaldesa, quien ha recalcado, especialmente, que el récord del mundo sea femenino en València es "una gran noticia".

A su juicio, la prueba "ha ganado mucha calidad y estamos muy orgullosos como ciudad de poder contribuir con la complicidad y la empatía de todos los valencianos que salen a animar a los corredores y que esta sea una de las mejores experiencias para los participantes en 2025, no solo por la ciudad, que se vuelca con los corredores, sino también por el clima".

En esta línea, ha felicitado a la organización "porque cada año se superan y nos están haciendo sentir muy orgullosos. La organización, junto con el Ayuntamiento, vamos mejorando en el recorrido, las vías de evacuación, la movilidad en el resto de la ciudad".

Asimismo, ha añadido que en el día de hoy se ha realizado "un dispositivo exigente, porque es día exigente en la ciudad donde además de la maratón tenemos baloncesto y fútbol por lo que la movilidad es complicada, por lo que en las redes sociales de la Policía Local tienen un buen canal para informarse de cómo moverse por la ciudad".

DISPOSITIVO

En este sentido, la alcaldesa ha destacado el amplio dispositivo movilizado por el Ayuntamiento para garantizar la seguridad de los más de 36.000 corredores que asisten a la prueba, así como de todos aquellos que se han acercado a disfrutar del Maratón, formado por 510 agentes de Policía Local y voluntarios de Protección Civil, 1.707 vallas -que se unen a las instaladas por la organización-, siete pasos controlados para vehículos de emergencia, cuatro zonas de estacionamiento para participantes y refuerzo de limpieza.

"Los valencianos estamos muy orgullosos del Maratón Trinidad Alfonso. Nos posiciona a nivel mundial como una ciudad atractiva para el deporte, capaz de organizar y disfrutar de unos de los eventos que más nos identifican porque esta ciudad es la ciudad del running", ha finalizado la alcaldesa.