Catarroja ejecuta un tratamiento biológico contra plagas en parques y árboles

Foto del tratamiento biológico - AYUNTAMIENTO DE CATARROJA

VALÈNCIA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La concejalía de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Catarroja (Valencia) ha llevado a cabo durante dos jornadas un nuevo tratamiento de lucha biológica contra las plagas en parques, jardines y arbolado viario de la localidad, con la utilización de insectos autóctonos.

En concreto, el tratamiento biológico ha consistido en el reparto de larvas y ejemplares jóvenes de mariquitas, crisopas y otros insectos autóctonos para combatir las cochinillas algodonosas, los pulgones y otras plagas de forma natural.

"Seguimos apostando por soluciones sostenibles y seguras para el mantenimiento de los espacios verdes del pueblo, especialmente en zonas próximas a los centros escolares y espacios muy frecuentados. La lucha biológica nos permite reducir el uso de insecticidas y fumigaciones, protegiendo la salud de las personas usuarias de los parques, del personal municipal y también de las mascotas", explica el concejal de Urbanismo, Movilidad y Parques y Jardines, Martí Raga.

Además de controlar las plagas de forma más efectiva y respetuosa con el entorno, este tipo de tratamientos favorece la biodiversidad urbana y contribuye a generar ecosistemas más equilibrados en los espacios verdes municipales. La actuación se ha desarrollado con la coordinación de los técnicos municipales, el personal de la concejalía y la empresa encargada del servicio.

RECUPERACIÓN DE ÁRBOLES TRAS LA DANA

Se suma a las actuaciones del Ayuntamiento de Catarroja para recuperar la infraestructura verde tras los graves daños ocasionados por la dana de 29 de octubre de 2024. El consistorio ha iniciado recientemente la licitación del contrato para el suministro y plantación de 450 nuevos árboles en calles y espacios.

La riada provocó la pérdida de cerca de 700 árboles en Catarroja, por lo que el Ayuntamiento trabaja en la reposición progresiva del arbolado urbano. A estos 450 ejemplares se sumarán próximamente otros 225 árboles gracias a una subvención de la Unión Europea, lo que permitirá acelerar la recuperación de los espacios verdes y ampliar la cobertura vegetal de la localidad.

Las nuevas plantaciones incluirán especies adaptadas al entorno urbano como perales ornamentales, fresnos, naranjos agrios, granados, adelfas o hibiscos arbóreos. "Recuperar el arbolado es también recuperar calidad de vida, sombra, biodiversidad y espacio público. La reconstrucción de Catarroja también pasa por hacer del pueblo un espacio más saludable, resiliente y sostenible", expresa el edil.