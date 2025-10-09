Catarroja homenajea la solidaridad local durante la dana

Catarroja celebra el 9 de Octubre con un emotivo homenaje a la solidaridad local durante la dana - AYTO CATARROJA

El Ayuntamiento de Catarroja (Valencia) ha conmemorado el 9 d'Octubre, día de los valencianos y valencianas, con un acto de reconocimiento a todas las personas, entidades y cuerpos de seguridad que participaron en las labores de emergencia de la dana del 29 de octubre de 2024.

El salón de plenos se llenó de emoción y 'germanor' en una ceremonia presidida por la alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent, junto a los portavoces de PSPV, Compromís, PP y Vox. El evento contó con la presencia de toda la corporación municipal y de representantes de los grupos y colectivos que actuaron en aquellos días de emergencia, detalla el consistorio.

La jornada comenzó con un minuto de silencio para las víctimas de la dana, tras lo que se proyectó un vídeo recopilatorio para rememorar la intensa labor y la "ola de solidaridad" vivida en el municipio.

Durante su intervención, la alcaldesa agradeció la implicación de la ciudadanía y subrayó que este homenaje representa "un símbolo de gratitud y unidad, y un recordatorio de que la fuerza del municipio reside en su gente". Además, avanzó que se trata del primero de una serie de reconocimientos que se irán extendiendo a todos los sectores y personas que participaron en la emergencia.

La primera edil entregó los galardones en este orden: asociaciones de víctimas de la dana, con la presencia de Rosa Álvarez, vecina y presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales del 29-O; voluntariado que coordinó puntos de reparto y canalizó ayudas de asociaciones, empresas y particulares, entre ellos Vicent Ramírez, Pura Sanz, Francisco Calero, Carmen María Alfonso Porcar, así como colectivos como el CLER o la asociación 'Recuperem Les Barraques'.

También se distinguió al personal municipal, representado por la secretaria general del Ayuntamiento, con mención especial a los servicios de la Oficina de Atención Ciudadana, Bienestar Social, Brigada Municipal, ESERCA, Cementerio, Territorio y Urbanismo y la Residencia de 3.ª Edad Francisco Ramón Pastor.

Otros premios se concedieron a los agricultores, representados por Vicent García Diego; al personal sanitario y farmacéutico, con Inma Just y Soledad Peláez; a las sanitarias voluntarias que habilitaron el punto de atención, representadas por la doctora Paula Navarro, que lo impulsó en Catarroja y Massanassa; a los equipos de emergencia, incluyendo UME, Fuerzas Armadas, cuerpos de seguridad y Protección Civil, recogidos por Salvador Escribano (Consorcio Provincial de Bomberos), Francisco Selma, (Policía Local) y Sebastián Verdeguer (Protección Civil).

Entre las asociaciones locales premiadas figuran Ca la Mare, Creu Roja Horta Sud, Càritas Interparroquial, los párrocos de Sant Miquel, El Pilar y María Madre, la Cofradía del Cristo de la Piedad, APAMI, Centre Ocupacional 9 d'Octubre, AFPEM, AFAC, Asociación Gitana, La Xicalla, las 10 comisiones falleras y la UAFC (Les Barraques, El Charco, Centenar de la Ploma, L'Albufera, Filiberto Rodrigo, El Rabal, Rei en Jaume I, El Mercat, La Rambleta y La Regió), así como Intercomparsa, las 'filaes' de Moros y Cristianos, la Comunidad de Pescadors, la Sociedad de Caçadors, la ACYPE, ASMERCAT y la AECA.

Se reconoció a empresas locales que se pusieron al servicio de la emergencia, como Neumáticos Asencio y la gasolinera Peymon; a la comunidad educativa, representada por los centros y AMPA de CEIP Jaume I, CEIP Paluzié, Joan XXIII, Bertomeu Llorens, CEIP Vil·la Romana, Col·legi Larrodé, Sant Antoni de Pàdua I y II, IES Berenguer Dalmau, Escuela de Capataces, Grup Florida, CEPA y alumnado EPA, así como las escuelas musicales Conservatorio José Manuel Izquierdo, Unió Musical y Sociedad Musical L'Artesana.

El acto concluyó con la entrega de una lámina conmemorativa a cada uno de los homenajeados diseñada por el artista local Pedro Mecinas, autor del reconocido mural del cardo, convertido en emblema de resiliencia y orgullo de Catarroja.

Este homenaje del 9 d'Octubre forma parte de un programa más amplio de iniciativas organizadas por el Ayuntamiento con motivo del primer aniversario de la dana, con el objetivo de mantener viva la memoria de las víctimas y ensalzar la solidaridad y la capacidad de recuperación del pueblo.