Catarroja plantará un árbol de "memoria y futuro" en homenaje a las víctimas de la dana y a los voluntarios

La asociación Recuperem les Barraques y el Ayuntamiento de Catarroja organizan un homenaje a víctimas de la dana y al voluntariado - AYUNTAMIENTO DE CATARROJA

VALÈNCIA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El barranco de Pelayo acogerá el próximo viernes 28, a las 17 horas, un homenaje impulsado por el Ayuntamiento de Catarroja (Valencia) junto a la asociación vecinal Recuperem les Barraques para honrar a las víctimas de la dana y reconocer la labor del voluntariado.

La ceremonia girará en torno a un potente gesto simbólico: la conservación de un chopo centenario arrastrado por la riada y la plantación de un nuevo árbol que representa el futuro compartido del municipio.

"Los dos árboles simbolizan la resistencia y esperanza de Catarroja. Este homenaje nos recuerda que somos un pueblo unido, capaz de transformar el dolor en memoria y en futuro", expresa la alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent.

Esta intervención se enmarca dentro de la programación especial organizada por el Ayuntamiento con motivo del aniversario del 29O. Pondrá en valor la colaboración vecinal y la respuesta solidaria que se mantuvo en los meses posteriores a la riada.

El acto contará con las intervenciones de Antoni Morellà, presidente de la Recuperem les Barraques; Cristina Peris y Lola Romeu, integrantes de la asociación vecinal, y la alcaldesa de Catarroja.

Además, habrá una actuación musical en directo y un minuto de silencio en memoria de las personas fallecidas.

En el espacio se ubica también una placa conmemorativa "en recuerdo de la solidaridad y la resiliencia del pueblo de Catarroja ante la riada del 29 de octubre de 2024".