Catarroja trabaja en un monumento de homenaje a todas las víctimas de la dana

Archivo - (Foto de ARCHIVO) Una de las zonas afectadas por la DANA, a 8 de noviembre de 2024, en Catarroja, Valencia. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Catarroja (Valencia) trabaja ya en el proyecto de un monumento de homenaje a todas las víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024, "con la voluntad de crear un espacio de memoria y reconocimiento para las personas que perdieron la vida a consecuencia de la catástrofe", según ha informado el consistorio en un comunicado.

El futuro monumento nace con la intención de rendir un homenaje permanente a todas las víctimas y convertirse en un lugar de recuerdo y respeto para sus familias y para el conjunto de la ciudadanía.

Desde el consistorio se considera "importante" que Catarroja disponga de un espacio simbólico que mantenga viva la memoria de las personas que ya no están entre nosotros.

En este sentido, el Ayuntamiento está trabajando de forma coordinada con las asociaciones de víctimas para consensuar tanto la ubicación del monumento como las características que deberá tener este espacio de recuerdo, con el objetivo de que responda al sentimiento ya las necesidades de las familias afectadas.

Paralelamente, el consistorio ha iniciado contactos con otras administraciones con el objetivo de sumar esfuerzos e impulsar la colaboración necesaria para hacer realidad esta iniciativa, que quiere representar el sentimiento compartido de duelo, memoria y reconocimiento de todo el pueblo de Catarroja.