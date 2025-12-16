Catarroja (Valencia) decreta tres días de luto oficial por la muerte de Natividad a manos de su pareja

Archivo - Ayuntamiento de Catarroja - AYUNTAMIENTO DE CATARROJA - Archivo

VALÈNCIA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Catarroja (Valencia) ha decretado tres días de luto oficial a partir de hoy por la muerte de Natividad a manos presuntamente de su pareja sentimental.

Según ha informado el consistorio, la medida se ha adoptado después de la confirmación del supuesto asesinato como un caso de violencia de género.

"Queremos expresar nuestra solidaridad y acompañamiento a la familia y a los amigos, así como nuestro rechazo absoluto a la violencia machista", ha indicado.

Como muestra del duelo, las banderas de los edificios municipales de Catarroja ondearán a media asta y el pleno del próximo jueves comenzará con un minuto de silencio.

Por su parte, otros ayuntamientos de la Comunitat Valenciana se han sumado a la condena por el asesinato y han convocado para hoy un minuto de silencio.

El acusado de la muerte de Natividad fue detenido el pasado miércoles después de que la víctima falleciera en un centro hospitalario de València tras permanecer varios días en coma.

El juez ordenó posteriormente su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, y le atribuye inicialmente, y sin perjuicio de ulterior calificación, la presunta comisión de un delito de homicidio y un delito de maltrato habitual.

El hombre, de 43 años y nacionalidad española, fue arrestado por agentes de la Guardia Civil, que se desplazaron hasta Catarroja para localizarle. El arresto se produjo tras la muerte de su pareja sentimental, de 48 años, quien el pasado sábado ingreso en el Hospital Universitari La Fe tras presuntamente haber recibido una brutal paliza. Estuvo en coma hasta que, finalmente, la mujer murió.