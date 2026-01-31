El catedrático Gabriel Songel (UPV), entre los 100 mejores diseñadores de juegos de mesa por segundo año consecutivo

Imagen del catedrático del Departamento de Dibujo en el área de Diseño de la Universitat Politècnica de València, Gabriel Songel. - UPV

VALÈNCIA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El catedrático del Departamento de Dibujo en el área de Diseño de la Universitat Politècnica de València (UPV), Gabriel Songel, ha sido seleccionado por segundo año consecutivo entre los 100 mejores diseñadores de juegos de mesa de 21 países.

Este reconocimiento le ha permitido participar en la Convención de Inventores de Juegos de Mesa, Game Inventors Convention, de la Feria Internacional del juguete de Nuremberg 2026 La Feria del Juguete de Nuremberg es la feria más importante del sector juguetero en el mercado internacional, junto a las ferias de Nueva York y Hong Kong. Es visitada por 60.000 profesionales de 125 países y se presentan una media de 70.000 novedades anualmente, según ha informado el centro universitario en un comunicado.

Songel ha sido elegido en el top 100 de diseñadores europeos de juegos de mesa gracias a la serie de juegos de ingenio Innivity, que diseñó en el año 2020 y que fue producida por la 'spin off' de la UPV Innoarea Design. La serie presenta la novedad de combinar juegos de ingenio con cartas y juegos de mesa de manera que puede jugarse de forma individual o colectiva.

En la edición de este año presenta 'Arts, Bugs and more', un puzle creativo de 12 piezas iguales que permite configurar letras, números, logotipos, mascotas, arquitecturas, bichos y pequeñas obras de arte basadas en geometrías moduladas. Es otra contribución de la investigación en diseño básico a la tendencia ya consolidada de educación llamada Steam (Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics).

En concreto, este proyecto es el resultado de una investigación sobre juegos de ingenio basados en principios de diseño básico que inició el profesor Songel hace 15 años, en colaboración con Juegos Cayro de Denia, de la que surgió un modelo de utilidad y varios artículos de investigación. Algunos de los resultados de esta colaboración fueron fabricados posteriormente por diferentes compañías y han estado en el mercado más de 10 años.

"La selección para esta Game Inventors Convention es un reconocimiento a una trayectoria de innovación y diseño, y un paso más en el ciclo de transferencia y difusión de los resultados de la investigación. Para mí, supone la validacion de ideas de productos por todo el sector internacional del juguete representado por la Feria de Nuremberg", ha destacado Songel.

Y ha zanjado: "La trayectoria personal me ha permitido diseñar y comercializar más de 140 productos, desde parques y equipamiento infantil, mobiliario, juegos de mesa y juguetes que aporta un bagaje de experiencia profesional en el campo del diseño y desarrollo de nuevos productos que el alumnado aprecia desde el primer día de clase".