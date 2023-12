El CCCC ofrece un "abanico de experiencias" durante las Navidades con visitas dialogadas, talleres y exposiciones

VALÈNCIA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) ha presentado una "completa" agenda de actividades para final de 2023 y el inicio de 2024, con un "abanico de experiencias" para todos los públicos con visitas dialogadas, talleres y exposiciones.

El espacio cultural cuenta con una "destacada" y "muy diversa" oferta expositiva durante estas fechas navideñas con artistas como Juan Olivares, Raúl Belinchón, Pepe Miralles, Felipe Pantone o Llorenç Barber, según ha informado la entidad en un comunicado.

El responsable de la coordinación artística del CCCC, Vicente Samper, ha señalado que estas semanas hay "una importante afluencia de público en el centro, especialmente familiar por los días de Navidad y Año Nuevo en los que hay vacaciones para los más pequeños, a quienes dirigimos unas visitas a través de experiencias especialmente diseñadas para ellos".

Durante estas semanas, el centro mantiene abiertas sus visitas dialogadas, en las que una mediadora acompaña al grupo para conocer la historia del centro y su arquitectura.

El visitante tiene la posibilidad de sumergirse en los procesos creativos de los artistas expuestos a través de recorridos por las salas. Esta actividad es gratuita con inscripción previa y se desarrollará en horario de 13.00 a 19.00 horas de martes a viernes, a las 18.30 los sábados y los domingos a las 17.30 y 18.30 horas.

"UN LUGAR LLENO DE HISTORIAS"

Con motivo de las fechas navideñas, también se realizarán actividades específicas dirigidas al público familiar. Entre ellas, la visita-taller 'Saco, saquito, muévete un poquito', que plantea jugar dentro del centro con un recorrido diferente por un lugar "lleno de historias" de artistas, trabajadoras, comisarias, cantantes, visitantes o estudiantes de artes.

Esta actividad, gratuita previa inscripción, está dirigida a un público intergeneracional, de 0 a 99 años. Tendrá lugar a las 12.00 horas los días 29 y 31 de diciembre, y el 2, 4 y 7 de enero. También se realizarán sesiones vespertinas, a las 17.30 horas, los días 28 y 30 de diciembre, 3 y 5 de enero.

Por otro lado, el departamento de educación y mediación activará el 'Espai de Telles' con la experiencia sensorial 'Permitido tocar' que está dirigida a los más pequeños y sus familias. Esta propuesta plantea a los visitantes más jóvenes reptan, acaricien, huelan y toquen diversos materiales y exploren el espacio a través de una serie de efectos sonoro y sensaciones lumínicas.

Se trata también de una actividad gratuita con inscripción previa, que está dirigida a bebés de 0 a 3 años. Se desarrollará a las 12.00 horas los días 28 y 30 de diciembre, 3 y 5 de enero.

EXPOSICIONES

Además, el público podrá visitar las exposiciones de esta temporada, como 'Prospectiva', la muestra sobre Felipe Pantone que reúne una selección de piezas emblemáticas del artista internacional residente en València junto a nuevas creaciones.

Esta muestra supone la integración del arte urbano y la tecnología que se plasma en murales, pinturas, instalaciones de vídeo y esculturas de colores vivos. Se encuentra en la sala Carlos Pérez y el claustro gótico del CCCC.

Por otro lado, este mes de diciembre se ha abierto la exposición 'Llorenç Barber. La construcción de un nosotros múltiple', una retrospectiva a través de las propuestas sonoras e intervenciones en el espacio público del pionero compositor, artista y teórico nacido en Aielo de Malferit, uno de los grandes exponentes internacionales del arte sonoro. Puede visitarse hasta el 25 de febrero en la sala Ferreres-Goerlich del CCCC.

Asimismo, en la sala 1 del museo se encuentra 'When the Process Becomes a Painting', la exposición que muestra por primera vez la nueva etapa creativa del artista valenciano Juan Olivares. Se trata de una selección de pinturas de gran formato, así como cartones y objetos que remiten a todo el proceso pictórico, incluyendo imprimaciones, listones de remover la pintura, paletas y toda la documentación que ha acompañado al artista a la hora de elaborar una pintura.

El CCCC también ofrece el último trabajo del fotógrafo valenciano Raúl Belinchón, realizado durante tres años en el interior de la cárcel de Picassent, la más poblada de España. Allí, Belinchón entabló relación con personas presas a quienes retrató, además de capturar espacios vacíos de la prisión y objetos requisados en los cacheos. La muestra, titulada 'Algo parecido a la libertad', está disponible en la sala 2.

La exposición 'Yo lo vi' plantea un recorrido por la obra que el artista Pepe Miralles ha realizado desde los años noventa hasta la actualidad para documentar la pandemia de sida. La muestra puede visitarse en la sala Dormitorio y reúne una selección de fotografías, vídeos, instalaciones y otras piezas que reconstruyen un relato personal y político, desde València y el resto de España.

Del mismo modo, la sala Zero acoge la muetsra 'Babalunga y Kamolongos', realizada junto al certamen Babakamo y que supone una panorámica de la ilustración editorial internacional. La exposición reúne ilustraciones de 38 libros y 32 proyectos inéditos de países como Argentina, Bulgaria, México, Polonia, Italia, Brasil o Bélgica. Puede visitarse hasta el 14 de enero.

Por último, en el Espai D se encuentra la 'Ruta d'Art Urbà VCF 2023', una muestra de murales creados por artistas urbanos como Dani García, David de Limón, La Nena Wapa, Mawe, Moreno, Pauceda, Sink, TMX, Yeko y Xemayo que dan a conocer la historia, las leyendas y los valores del Valencia CF.