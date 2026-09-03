El CCE extiende la alerta amarilla a toda la provincia de Valencia

Personas pasean por la playa
Personas pasean por la playa - EUROPA PRESS
Europa Press C. Valenciana
Publicado: jueves, 3 septiembre 2026 12:08
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VALÈNCIA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) ha extendido la alerta amarilla decretada para hoy a toda la provincia de Valencia, según ha informado el organismo en redes sociales.

Inicialmente, la alerta amarilla se había declarado este jueves para el interior norte de Valencia. Sin embargo, ya se ha extendido a toda la provincia.

El organismo ha puesto fin a la alerta por lluvias y tormentas nivel amarillo en el interior norte de Castellón.

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