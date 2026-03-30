CCOO exige frente a Sanidad "el desbloqueo" de las mejoras del personal laboral a extinguir de las resonacias

CCOO se concentra frente a la Conselleria de Sanidad para exigir "el desbloqueo" de las mejoras del personal laboral a extinguir de las resonacias magnéticas - CCOO

VALÈNCIA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO PV ha celebrado hoy una concentración ante la Conselleria de Sanidad en Valencia, para denunciar "el abandono institucional" que sufre el personal laboral a extinguir de resonancias magnéticas.

Al respecto, la responsable del personal laboral a extinguir del sindicato, Belén Doménech, ha señalado: "Hace cinco meses se firmó un preacuerdo que debía mejorar sus condiciones laborales de 2025 y todavía no se han puesto en marcha, ni siquiera se ha convocado la mesa negociadora que permitiría cerrar el acuerdo".

Así, ha señalado que este personal subrogado procede de la gestión externalizada del servicio de resonancias magnéticas, con condiciones laborales "claramente inferiores" a las del resto de plantilla de la sanidad pública valenciana.

Por ello, tras una pancarta 'Por unas condiciones laborales dignas' y con carteles en los que se leía 'Som personal laboral a extinguir, no a exterminar'; 'mismas funciones, mismas condicioneso 'No somos personal de segunda mano' han reivindicado que se desbloque las mejoras acordadas.

Así, ha recordado que en noviembre se firmaron unos preacuerdos con Sanidad, que afirmó que únicamente quedaba pendiente la autorización de la Dirección General de Presupuestos para su formalización definitiva. CCOO reconoce que "no fue sencillo" llegar a esos preacuerdos porque la Conselleria convocó al personal de resonancias "los últimos, de entre los laborales extinguir".

Sin embargo, "ahora se encuentran nuevamente relegados mientras el resto de colectivos sanitarios tienen mejoras de 2025 y avanzan en otros procesos de negociación". Además, este personal también ha sido "excluido" del proceso de estatutarización que actualmente negocia el Gobierno valenciano, un proceso que sí se está planteando para el resto de personal subrogado de concesiones administrativas.

"Esta exclusión les deja en un limbo jurídico y laboral, sin integración en el sistema estatutario y sin mejoras en sus condiciones", ha lamnetado. CCOO advierte que "no tolerará más demoras en la dignificación de un colectivo que lleva años sosteniendo un servicio sanitario esencial".

Por ello, ha exigido que la Administración "abandone la invisibilización de estos profesionales y convoque de inmediato la mesa negociadora para dar cumplimiento íntegro a los acuerdos de noviembre, aplicando la misma agilidad demostrada en otros procesos".