CCOO y UGT esperan "normalizar el diálogo social" en la reunión con el Consell y abordar problemas como la vivienda

VALÈNCIA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO PV y UGT PV esperan "que se empiece a normalizar el diálogo social" con la reunión de la mesa que el Consell ha convocado para este miércoles. En ella, esperan abordar la política de vivienda, el cambio de modelo productivo y que el gobierno valenciano les avance información sobre el plan para la reconstrucción tras la dana.

Así lo han explicado los secretarios generales de UGT PV, Tino Calero, y CCOO PV, Ana García, en declaraciones a los medios antes de la reunión que han mantenido las direcciones de los dos sindicatos, una vez finalizados los procesos congresuales que han tenido en los últimos meses.

Con ese encuentro, han querido "reforzar la unidad de acción" de ambos sindicatos y realizar un diagnóstico de la situación en la Comunitat Valenciana, en cuestiones como la vivienda, los "recortes" en los presupuestos de la Generalitat, la infrafinanciación , la siniestralidad laboral, la situación del diálogo social, los avances en el objetivo de reducir la jornada laboral y aprobar una subida del SMI, según han explicado ambos dirigentes.

Ana García ha indicado que esta reunión también sirve para tratar qué temas pondrán encima de la mesa en la Mesa del Diálogo Social que ha convocado el Consell, y que lleva desde enero sin celebrarse. Los sindicatos quieren saber "qué política de vivienda y vivienda van a llevar", los planes que se van a presentar y preguntar por "actos" que se están haciendo sin el conocimiento de los sindicatos.

Preguntada sobre las expectativas de los sindicatos para la Mesa del Diálogo Social, la secretaria general ha destacado que esperan que "se empiece a normalizar el diálogo social", ya que el Consell a finales de enero creó esta mesa y se comprometió a mantener encuentros mensuales, pero "nunca más se produjo ninguna reunión".

Así, los sindicatos quieren que "aquellas mesas que no se han reunido después de dos años casi ya de legislatura, como por ejemplo la submesa de educación, la submesa de sanidad, la mesa de transición justa, se puedan ir convocando, que haya un compromiso de calendario de reuniones".

En cuanto a los temas a abordar, García ha destacado la vivienda, el modelo económico y el cambio de modelo productivo, la implantación de empresas para crear empleo y "qué opinión puede tener el gobierno valenciano" respecto a los incrementos del salario mínimo interprofesional y la reducción de la jornada laboral.

VIVIENDA Y CAMBIO CLIMÁTICO

En materia de vivienda, Tino Calero ha subrayado que se trata de "uno de los problemas más importantes que sufre la sociedad valenciana", y ha señalado que todas las administraciones tienen que poner en marcha una "suma de medidas" que se desarrollen "desde la lealtad institucional".

Así, ha reclamado la aplicación de la Ley estatal para intervenir en zonas tensionadas, junto a "políticas a media y a largo plazo que pasen por poner vivienda pública en el mercado".

Calero también ha mostrado la preocupación de los sindicatos por la "crisis climática", con efectos como la dana. Así, ha señalado que se debe hablar en el ámbito del diálogo social sobre "el proyecto de futuro del gobierno valenciano" para convertir la Comunitat Valenciana en "un territorio más resiliente". También ha llamado a abordar el impacto en el empleo del cambio climático, en la salud pública o en las condiciones de trabajo ante altas temperaturas.

RECUPERACIÓN TRAS LA DANA

Respecto a qué quieren trasladar al Consell sobre la recuperación postdana, Tino Calero ha subrayado que los sindicatos "fundamentalmente" pretenden conocer el contenido del plan de recuperacion Endavant.

En su opinión, "desde el punto de vista del empleo, es evidente que la situación ha ido mejorando", ya que "quedan pocos trabajadores en situación de ERTE, ha crecido el empleo en las localidades afectadas" y ha crecido la afiliación a la Seguridad Social, pero cree que "es evidente que continúan habiendo problemas".

En concreto, los sindicatos ha pedido una solución "rápida e inmediata" para los ascensores que siguen sin funcionar y ha puesto el foco en la situación del alcantarillado y la reconstrucción de infraestructuras aún pendientes.

SMI Y REDUCCIÓN DE JORNADA

Sobre la subida del SMI, Calero ha recordado que, con los primeros aumentos, "la derecha decía que comportaría una destrucción de miles de puestos de trabajo". "Al final, dato mata el relato", y estamos en "máximos" de empleo y afiliaciones a la Seguridad Social porque esos recursos económicos "van, fundamentalmente, al consumo, no a rentas". Un trabajador que gana 1.184 euros en 14 pagues no ahorra".

Calero ha asegurado que "sigue habiendo margen para subirlo y llegar al 60% del salario mínimo, igual que hay margen también para la reducción de la jornada laboral y también estamos seguros de que tendrá un efecto positivo en la actividad económica".

Ana García ha añadido que "es un poco paradójico" que el presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, critique la subida del SMI, cuando "no sabemos exactamente lo que cobra". "Con 1.184 euros no se puede vivir al mes, con esos salarios son trabajadores pobres, por lo tanto, es demagogia pura decir que no se puede incrementar el salario mínimo interprofesional, es indecente, una barbaridad", ha reprochado.

La secretaria general de CCOO PV ha hecho hincapié en que la Carta Social Europea contempla que el salario mínimo se sitúe al 60% del medio y ha subrayado que ha habido "más de 300.000 millones de euros de beneficios en 2023 para las empresas". "Cuando se suben los salarios o se reduce la jornada sin bajar salarios, los trabajadores y las trabajadoras pueden tener una economía mejor, pueden consumir más y eso además va a crear empleo", ha insistido.