CCOO y UGT piden convocar elecciones en la Comunitat Valenciana para lograr "estabilidad" y no quedar "en manos de Vox"

VALÈNCIA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO PV, Ana García, y su homólogo en UGT PV, Tino Calero, han defendido este miércoles la convocatoria de elecciones en la Comunitat Valenciana para lograr mayor "estabilidad" y no estar "en manos de Vox", si bien han apuntado que, en el caso de que finalmente Juanfran Pérez Llorca sea investido presidente, su petición es que reactive el diálogo social.

Así se han pronunciado antes de asistir a un encuentro de Cadena Ser protagonizado por el nuevo presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Vicente Lafuente.

Por un lado, preguntado por lo que espera de Pérez Llorca, Tino Calero ha indicado que, si se confirma su investidura, le pide "respeto institucional" y mantener "el espacio de diálogo social, que tan buenos frutos ha dado históricamente a la Comunitat Valenciana". "Nosotros vamos a seguir siendo una organización propositiva, pero evidentemente crítica con aquellas políticas que consideramos que no sean beneficiosas para la mayoría o para el conjunto de la ciudadanía valenciana", ha asegurado.

El representante de UGT ha reconocido que lo que "más preocupa" a los sindicatos es que "en estos momentos quien está marcando la agenda o quien puede marcar la agenda de las políticas del próximo presidente de la Generalitat sea Vox", de quienes ha afirmado no conocer "ninguna propuesta de futuro para el conjunto de la ciudadanía valenciana".

En cualquier caso, ha explicado que para el sindicato "no sería un mal momento" para convocar unas elecciones, a fin de "garantizar la estabilidad institucional en la Comunitat Valenciana en un momento especialmente trascendental" por la recuperación.

Calero ha manifestado que "probablemente" se acabará invistiendo a "un presidente que va a ser interino, porque todo da la impresión de que no va a ser el próximo candidato" del PP en unos futuros comicios. Frente a ello, se ha mostrado partidario de que "los ciudadanos hablen, opinen y a partir de ahí se pueda conformar un gobierno estable con una perspectiva de gobernabilidad de cuatro años, y también, por qué no, que sirva como un punto de inicio para poder conformar otras mayorías".

En su opinión, "la legislatura se quebró el 29 de octubre" y la situación política del ya dimitido presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, "ha generado un cierto desgobierno". Las elecciones no serían para Calero "un mal escenario y seguramente arreglarían muchas cosas". En su opinión, la dimisión de Mazón "ha llegado tarde y ha arrastrado al Gobierno valenciano y a la Comunitat Valenciana a una situación de ingobernabilidad que nos lleva al escenario en el que nos encontramos en estos momentos".

GARCÍA CARGA CONTRA LOS "NEGACIONISTAS"

En términos similares, y preguntada por que le pediría a Pérez Llorca como nuevo presidente de la Generalitat, Calero ha señalado que le reclamaría que "reactive el diálogo social, que se estabilice la comunidad autónoma porque llevamos una legislatura muy convulsa".

No obstante, ha señalado que CCOO PV defiende que deberían convocarse elecciones porque la Comunitat Valenciana está "en manos de los negacionistas del cambio climático, de los negacionistas de la violencia de género, de los que realmente esparcen por ahí bulos y discursos de odio".

"Creemos que eso no es lo que votó en su día la sociedad valenciana y que lo ideal sería que volviesen a pronunciarse para saber exactamente qué configuración de gobierno valenciano se tiene que dar en nuestra comunidad".

En cualquier caso, García ha insistido en que "las reglas del juego democráticas son así y, si tiene que serlo, lo que le pediremos es diálogo social y políticas que no vayan contra el cambio climático, políticas de vivienda, contra la violencia de género que sí que existe y eliminar discursos de odio, en vez de subirse al carro como parece ser que vemos últimamente al PP muy bien".