Ceaqua cree que el archivo de la querella contra Martín Villa por Teófilo del Valle "ampara actuaciones criminales"

Archivo - El exministro Rodolfo Martín Villa, en una imagen de archivo - Cézaro De Luca - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra Crímenes del Franquismo (Ceaqua) ha criticado este viernes la decisión de la Audiencia Provincial de Alicante de archivar la querella interpuesta, entre otros, contra el exministro Rodolfo Martín Villa por la muerte del trabajador Teófilo del Valle el 24 de febrero de 1976 en el municipio alicantino de Elda. La entidad cree que esta resolución, "una vez más, consolida el modelo de impunidad del Estado español" y "ampara actuaciones criminales franquistas y a sus presuntos responsables".

Así lo ha manifestado esta asociación en un comunicado, después de que la Sección Décima de la Audiencia haya estimado el recurso de apelación interpuesto por Martín Villa respecto a la admisión a trámite de esa denuncia, presentada por el hermano de Teófilo, José Antonio del Valle Pérez. La Sala entiende que los delitos atribuidos no estaban tipificados en 1976 y que, además, estarían prescritos.

Desde Ceaqua han afirmado que "la resolución judicial dictada" en un auto contra el que no cabe recurso, "con carácter previo a ser notificada a José Antonio del Valle, querellante y hermano del asesinado, ha sido filtrada a los medios de comunicación".

También han recalcado que la "actuación" de la Audiencia "ampara actuaciones criminales franquistas y a sus presuntos responsables", "recuerda los privilegios que estos mantienen" y, "en definitiva, niega los derechos más básicos a los familiares de Teófilo e incumple las obligaciones internacionales contraídas por el propio Estado en esta materia". "Dicho incumplimiento ha sido severamente censurado desde, entre otras instancias, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas", han aseverado.

Ceaqua ha abundado en que "los hechos denunciados se produjeron en el contexto de las duras represiones policiales sufridas por los trabajadores y trabajadoras del sector del calzado alicantino durante las movilizaciones de febrero de 1976".

"El asesinato de Teófilo del Valle fue la primera muerte violenta ocasionada por las fuerzas del orden público tras la toma de posesión de la Jefatura del Estado de Juan Carlos I. En aquellas fechas Martín Villa era ministro de Relaciones Sindicales y Daniel Aroca uno de los miembros de la Policía Armada que disparó a Teófilo del Valle", ha subrayado esta entidad.

"POLÍTICAS DE IMPUNIDAD"

Desde Ceaqua han reiterado que "la responsabilidad en cuanto al mantenimiento de las políticas de impunidad no solo recae en el Poder Judicial" y que "la corresponsabilidad del Ejecutivo, del Legislativo y sus grupos políticos es evidente".

Así, consideran que, "después de cientos de resoluciones judiciales dictadas en términos muy similares a la antedicha", "no ha habido" ninguna medida legislativa "ciertamente efectiva" para "revertir estas políticas asumidas, mantenidas y fomentadas por el Estado español", han afirmado.

"Causa estupor que, ante tamaña incapacidad política, tengamos que escuchar reflexiones más o menos sesudas respecto al auge y crecimiento de la extrema derecha en el conjunto del Estado", han agregado.

En esta línea, han apostillado: "La resolución dictada por la Audiencia Provincial será recurrida y denunciada ante las instituciones internacionales competentes en el supuesto que sea inadmitida demanda de amparo ante el Tribunal Constitucional".

"DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA"

Finalmente, han incidido en que, "por muchas resoluciones judiciales que se dicten en el marco de las políticas de impunidad indicadas", desde Ceaqua seguirán exigiendo, "a todos los niveles, que se garantice adecuadamente y conforme a los estándares internacionales el derecho a la tutela judicial efectiva a todas las personas y sus familiares que sufrieron graves violaciones punibles de derechos humanos durante la dictadura franquista y la transición".