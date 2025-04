El Cecopi acuerda la activación de la UME para garantizar la distribución de carburante en hospitales tras el apagón

VALÈNCIA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) ha acordado la activación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para ayudar en las tareas de abastecimiento y suministro de gasoil y combustible para las zonas sanitarias "por si fuera necesario", tras el apagón ocurrido este lunes.

De este modo lo ha decidido el órgano, que se ha reunido a las 15.15 horas después de que el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CCE) haya establecido la situación 2 del Plan Territorial de Emergencias de la Comunitat Valenciana.

Por su parte, fuentes de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana han informado de que a las 15.53 horas han recibido la solicitud del Cecopi para activar la UME con el fin de garantizar la distribución de carburante en hospitales y centros sanitarios y han confirmado la movilización de la misma.

Emergencias ha recordado una serie de recomendaciones a seguir por la ciudadanía, entre ellas no utilizar el teléfono si no es necesario; guardar batería para emergencias "reales" y no saturar la línea; evitar utilizar el coche o realizar trayectos largos, y hacer uso de una radio convencional para "seguir recibiendo información actualizada".

Además, el CCE ha subrayado que para cualquier incidente o emergencia sanitaria la ciudadanía puede llamar al teléfono único de emergencias 112 Comunitat Valenciana.