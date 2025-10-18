CEEI Castellón asiste al "mayor" evento de ciberseguridad del país junto a startups de Cybersecurity Ventures

CASTELLÓ 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las técnicas del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Castellón (CEEI Castellón), Amada Ahicart y Sandra Cervera, han asistido en León al Encuentro Nacional de Emprendimiento en Ciberseguridad, organizado por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), el "mayor" evento del país dedicado a la innovación y el emprendimiento en el ámbito de la ciberseguridad.

En esta cita, el CEEI Castellón ha acompañado a las empresas EBEP Express y Urban Alert, dos de las participantes en el programa de aceleración Cybersecurity Ventures impulsado por INCIBE Emprende, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con la financiación de los Fondos Next Generation-EU que tiene como objetivo promover el desarrollo de startups con soluciones tecnológicas de alto impacto en el sector, ha indicado la entidad en un comunicado.

Ahicart y Cervera han destacado "la importancia de participar en foros nacionales que reúnen a los principales actores del ecosistema de ciberseguridad, ya que suponen una oportunidad excepcional para visibilizar el talento emprendedor y establecer sinergias con instituciones y empresas punteras del sector".

Una de las asistentes al encuentro y participante de Cybersecurity Ventures, EBEP Express, desarrolla una plataforma integral para pymes del comercio electrónico, una solución "todo en uno" que permite reducir costes hasta un 50 por ciento y mejorar la experiencia de compra online y de entrega de paquetes, integrando en un solo entorno los cuatro "pilares" del ecommerce: tienda online, paquetería, logística tercerizada y marketing.

Por su parte, Urban Alert es una app de gestión y comunicación de emergencias, seguridad ciudadana y eventos en la vía pública, una herramienta innovadora que facilita la coordinación entre instituciones, profesionales y ciudadanía en situaciones críticas.

El evento, que ha congregado esta semana a centenares de expertos, emprendedores e inversores, ha servido para "poner en valor la apuesta de INCIBE por impulsar el emprendimiento tecnológico y la innovación en ciberseguridad a nivel nacional". La presencia del CEEI Castellón en esta cita "refuerza su papel como agente clave en la dinamización del ecosistema innovador de la Comunitat Valenciana".