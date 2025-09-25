Un centenar de propuestas reivindicarán la importancia de "l'esmorzar" en el III Gastroalmuerzos

VALÈNCIA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de propuestas reivindicarán en toda la Comunitat Valenciana, ya sea en entornos rurales o urbanos, la importancia de "l'esmorzar' en la tercera edición de Gastroalmuerzos, una iniciativa que defiende que "almorzar no solo es una cultura muy arraigada sino una manifestación de la riqueza y singularidad de nuestra gastronomía".

La Confederación de Hostelería y Turismo de la Comunitat Valenciana (Conhostur), formada por las asociaciones provinciales Ashotur, Hostelería Valencia y APEHA, junto a Turisme Comunitat Valenciana celebrará del 25 de septiembre al 5 de octubre la tercera edición de esta iniciativa, tras la "buena acogida" de las dos anteriores, según ha informado la organización en un comunicado.

A esta tercera campaña se han sumado más de 100 establecimientos hosteleros repartidos entre las tres provincias, que presentan propuestas "muy diversas", pero "siempre basadas en el producto local", que incluyen un almuerzo completo, especialidad de la casa, con sus habituales elementos para compartir: 'cacaus del collaret', los encurtidos o las ensaladas, sin olvidar el "tradicional" 'cremaet' o el carajillo.

A la presentación, celebrada en Taberna Gourmet La Casota de Paiporta (Valencia), han asistido Manuel Espinar, presidente de la Federación Empresarial de Hostelería de Valencia y Conhostur; Israel Martínez, director general de Turismo; y el periodista Paco Alonso. Espinar ha destacado la importancia de "apoyar desde el sector el almuerzo como propuesta gastronómica y como elemento cultural de nuestra tierra".

DANA

Y en esta misión no ha querido olvidar la importancia de seguir revitalizando las poblaciones que se vieron afectadas por la dana: ""sta presentación en Paiporta queremos que sirva para que se siga poniendo el foco en la zona afectada y en la apuesta por recuperándola". Por su parte, Martínez ha agradecido a Conhostur la organización de esta nueva edición de Gastroalmuerzos y ha subrayado de forma especial este año la participación de hosteleros de municipios afectados por la riada.

"Desde Turisme Comunitat Valenciana apoyamos firmemente este tipo de iniciativas porque fortalecen la hostelería, dinamizan el turismo y ponen en valor el producto local y de proximidad. La campaña Gastroalmuerzos demuestra que tradición y creatividad pueden ir de la mano para posicionar nuestra gastronomía en el mapa internacional", ha expresado.

PROPUESTAS

La provincia de València cuenta con una gran diversidad de opciones de "esmorzar" repartidas entre la capital y otros municipios como Torrent, Paiporta, Paterna, Burjassot, Beniparrell, Algemesí o Llombai. Entre las propuestas, el Bar Villaplana, con estofado de rabo de toro con setas y yema trufada; EL Legado, con almuerzo entero o XXL o A Tu Gusto, con bocadillo de tortilla de patatas, cebolla, longanizas y allioli de ajo negro.

Por su parte, en la provincia de Alicante participan establecimientos de distintas localidades repartidas entre todo su territorio. Entre los planteamientos, el bocadillo especial figatells de la Cafetería Magallanes, el 'T8' del Pantanet o el bocadillo rústico de albóndigas de Restaurante el Molí de Dénia.

En Castellón participan restaurantes de 13 localidades tanto de costa como de interior. Entre ellos se encuentran negocios como Las Cholinas en Alfondeguilla, Bar Paquita en Eslida o Los Maños en Castellón que presenta un bocadillo de berenjena de la Huerta de la Plana con morcilla de Burgos y mermelada de higos.

Con motivo de la campaña se va a reeditar la guía Gastroalmuerzos en la que se recopilan todas las propuestas y que además se da a conocer en ferias, eventos como Madrid Fusion, Fitur y presentaciones de destino Comunidad Valenciana a nivel internacional.