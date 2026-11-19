El Centre del Carme clausura la exposición del videocreador Joan Morey con una visita comentada por el artista - REMITIDA CCCC

VALÈNCIA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) de València clausura el próximo domingo, 22 de noviembre, la exposición 'Antonio, Jesús, Magdalena, María, Nicolás, Teresa', del videocreador Joan Morey, con una visita comentada por el artista mallorquín, ganador de la primera edición de La Multikanal.

La Convocatoria Nacional de Videoarte está promovida por la revista de artes visuales MAKMA y la Asociación de Profesionales para la Acción Cultural Contemporánea (APACC) y ha contado con el apoyo del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV).

La actividad tendrá lugar a las 11.00 horas y permitirá que el público se adentre en una muestra que explora las relaciones entre la imaginería religiosa barroca, la voz y las formas de comunicación actual.

Durante la visita, Joan Morey explicará cómo su obra pone en diálogo el patrimonio histórico con la experiencia contemporánea, en un contexto atravesado por las nuevas tecnologías, avanza el centro cultural en un comunicado.

A través de la encarnación escultórica, el registro audiovisual performativo y las múltiples formas de suspensión del habla, la exposición plantea interrogantes sobre las posibilidades de la reclusión y el pensamiento místico en las condiciones de vida del presente.

Sobre la elección de estas referencias iconográficas específicas que dan título a la exposición, el creador señala que "las tallas devocionales poseen una carga performativa latente; en ellas, el gesto contenido y la mirada perdida operan como mecanismos de interpelación directa".

Inaugurada el pasado 24 de septiembre, la exposición presenta un díptico de vídeo formado por cuatro escenas interconectadas, cuyos protagonistas encarnan esculturas religiosas mediante ejercicios de control, memoria corporal y resistencia física, trasladando al propio cuerpo las posiciones y gestos fijados en las imágenes.

'PERFORMANCE' Y LENGUAJE AUDIOVISUAL

A través de la 'performance' y el lenguaje audiovisual, Morey traslada las posiciones y gestos de las esculturas clásicas al cuerpo de los intérpretes, situándolos en el umbral del habla: cuerpos que parecen dirigirse al espectador desde una temporalidad suspendida y cuya voz debe ser imaginada. La voz se convierte así en una construcción tecnológica y narrativa, pero también en un espacio de negociación entre presencia, representación y agencia.

La exposición de Joan Morey surge de la convocatoria La Multikanal, la primera a nivel nacional en el ámbito del videoarte. El certamen llena un vacío en el ámbito de la cultura y ofrece a los y las artistas un espacio de experimentación audiovisual de carácter instalativo.

En su primera edición, el jurado ha estado formado por los artistas visuales Greta Alfaro, Pepe Beas y Solimán López, junto con la técnica de exposiciones del Consorci de Museus, Lucía González, y el director de MAKMA, Salva Torres.