El Centre del Carme proyecta a la fresca cine 'indie' de los 90 en la tercera semana de Cinema d'Estiu

VALÈNCIA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV) proyectará "destacados títulos" de cine 'indie' en la tercera semana de 'Cinema d'estiu' en el Centre del Carme de Cultura Contemporània (CCCC). Así, la tercera semana de cine a la fresca gratuito del ciclo 'Embriagados de humor', que ya ha registrado un aforo completo con 250 espectadores para cada noche.

Este martes arranca la semana de cine con el título reciente, 'El agente topo' (2020), una producción chilena que conecta dos géneros "distantes": el documental y la comedia. A su directora, Maite Alberdi, le interesa la realidad con un "enfoque interesante", sobre todo si trata capas sociales "olvidadas por el cine" como puede ser un asilo de ancianos. La trama 'cine noir' provoca más de un interrogante en el espectador, ya que todo lo que sucede en pantalla ha ocurrido realmente, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

El miércoles se proyectará una "pieza clave" del cine norteamericano "más combativo", 'But I'm a cheerleader' (1999), que arremete contra la homofobia y, concretamente, las terapias de conversión. Con "una buena y saludable dosis de humor", su directora, Jamie Rabbit, no dudó en burlarse de esas normas imperantes en una época "muy delicada" con una sociedad "muy sensibilizada" por el SIDA.

La película de este jueves, 'La muerte de un burócrata' (1966), es una de las "obras maestras" de este ciclo. Su director, Tomás Gutiérrez Alea, decidió filmarla tras verse atrapado en los laberintos de la burocracia. Una vez superado el mal trago, quiso hacer justicia a través de este filme que pretende hacer "humor con la muerte". La película explica un "planteamiento novedoso" en la Cuba de los años 60 que bebe de raíces españolas, concretamente, del cine del maestro valenciano Luis García Berlanga.

El viernes se recuperará un título de "un gran olvidado" e icono del 'indie' norteamericano de los 90, 'Amateur' (1994), que es la historia de Thomas (Martin Donovan), un delincuente que una mañana se despierta en una acera de Nueva York, sin dinero y sin recordar absolutamente nada. La película del sábado contiene uno de los "gags más memorables y mejor construidos" del cine de los años 90. Esta es 'Sólo con tu pareja' (1991), un filme que supuso el debut de Alfonso Cuarón.

La película está considerada uno de los largometrajes mexicanos "más relevantes" de la década de los 90, tanto por su "éxito comercial como por parte de la crítica", ya que cuenta las peripecias de un mujeriego, sus consiguientes infidelidades con dosis de "sexo irresponsable en tiempos candentes de VIH".

El broche final de la semana será el domingo con la proyección de 'Rushmore' (Academia Rushmore, 1998), una película de Wes Anderson que crea una realidad alternativa poblada de "personajes extraños". Esta es una "comedia sofisticada" con una banda sonora de los grupos The Who, The Kinks, The Rolling Stones, Cat Stevens, que le añade una "textura fascinante".