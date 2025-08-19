El Centro de Acogida de Conciénciate en Elche (Alicante) atiende a 55 personas durante la ola de calor

El Centro de Acogida de Conciénciate en Elche atiende a 55 personas durante la ola de calor - AYUNTAMIENTO DE ELCHE

ALICANTE, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 55 personas han pasado por el Centro de Acogida y Pernocta de la Fundación Conciénciate en la ciudad de Elche (Alicante) durante la alerta por ola de calor emitida por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Este espacio ha sido utilizado como refugio climático durante las 24 horas del día para las personas sin hogar. Allí se les ha proporcionado comida, fruta, agua fría y kits para combatir el calor, así como el acceso a los recursos de duchas, lavandería, consigna, zona de carga de móviles y pernocta.

Desde el consistorio ilicitano han recordado que este recurso asistencial continúa en funcionamiento a lo largo de todo el año en horario de 17.00 a 12.00 horas, con el cierre en las horas centrales del día.

Por otra parte, se han movilizado equipos de Conciénciate y de Cruz Roja por diferentes zonas de la ciudad para informar a las personas en situación de calle de la activación del protocolo, proporcionar apoyo básico para hacer frente a las altas temperaturas y ofrecer el traslado al recurso habilitado.

En concreto, Cruz Roja ha atenido a un centenar de personas vulnerables, también a personas con vivienda, en la zona de Palmerales, mientras que Conciénciate se ha centrado en la atención a las personas sin hogar en el resto de la ciudad.

De esta forma, entre el sábado y el lunes se formaron diversos equipos que realizaron salidas tres veces al día --en concreto, de 12.00 a 14.00, de 16.00 a 18.00 y de 20.00 a 22.00 horas-- para informar a las personas en situación de calle de la activación del protocolo, proporcionar agua, fruta, helados y comida y ofrecer asimismo el traslado al recurso habilitado. Estos tres días han atenido a 25 personas en situación de calle.

El pasado sábado, el Ayuntamiento de Elche constituyó el Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) por la alerta roja por calor emitida por la Aemet. También se activó el dispositivo de calor para personas sin hogar, de manera coordinada con la Policía Local, Conciénciate, Cáritas y Cruz Roja, además del operativo de Protección Civil en las zonas de monte y pinada ante el riesgo de incendios forestales.