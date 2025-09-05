Los centros de Algemesí, Alfafar y Massanassa en aulas prefabricadas tras la dana iniciarán el curso el día 11

VALÈNCIA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los centros de las localidades valencianas de Algemesí, Alfafar y Massanassa que irán a aulas prefabricadas tras resultar afectados por la dana de octubre de 2024 iniciarán el curso el próximo 11 de septiembre, en lugar del próximo lunes, día 8, cuando se retoman las clases en la Comunitat Valenciana.

Según ha anunciado este viernes la Conselleria de Educación en un comunicado, la fecha "se ha acordado con la comunidad educativa para que los centros puedan ultimar los detalles de organización pendientes y que las clases puedan iniciarse con normalidad".

Desde el departamento que dirige el conseller José Antonio Rovira --que había hablado ya esta semana de la posibilidad de "retrasos mínimos" en algunas poblaciones de la 'zona cero'-- dicen que que "la nueva fecha supone tan solo unos días de diferencia respecto al inicio de curso oficial".

En Massanassa el alumnado de la escuela infantil Ausiàs March y del CEP Lluís Vives empezará en una misma ubicación tres días después del 8 de septiembre. En el caso de Algemesí -CEIP Carme Miquel- y de Alfafar -CEIP l'Orba-, se trata de dos días de aplazamiento, dado que el día 8 es festivo local en ambas localidades y el plan original era comenzar el día 9.

La decisión de empezar el 11 de septiembre "se ha acordado para que los centros puedan disponer del tiempo necesario a la hora de ultimar detalles y que de este modo las clases puedan iniciarse con normalidad".

La Conselleria de Educación remarca que está haciendo "un seguimiento exhaustivo de las instalaciones y se está en contacto constante con los ayuntamientos y equipos directivos para informar sobre la situación de cada centro".