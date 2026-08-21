Los Centros de Crisis 24h de la Generalitat duplican en un año el número de víctimas atendidas por violencia sexual

Archivo - La vicepresidenta Susana Camarero en imagen de archivo - José Cuéllar/Corts Valencianes - Archivo

VALÈNCIA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Red de Centros de Atención Integral 24 horas para víctimas de violencia sexual de la Generalitat (Centros de Crisis) casi ha duplicado en un año el número de mujeres atendidas. Así, durante el primer semestre de 2026 se han atendido a un total de 211 víctimas, frente a las 115 del mismo periodo de 2025. Por demarcaciones, el de Alicante ha atendido a 52 mujeres, 35 el de Castelló de la Plana y 124 el de València, según ha informado la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero.

Para Camarero, los datos "demuestran la necesidad y utilidad de los recursos profesionales y asistenciales de la red pública destinados a la prevención, la atención y la protección de las víctimas de violencia sobre la mujer".

Desde su apertura progresiva a comienzos de 2025, los tres centros gestionados por el Comisionado para la Lucha contra la Violencia sobre la Mujer han ofrecido servicios esenciales de asistencia psicológica, jurídica y social, por parte de un equipo interdisciplinar integrado por 21 profesionales de distintas especialidades, a mujeres víctimas de agresiones sexuales recientes o pasadas, a través de la modalidad de atención presencial, telefónica y telemática, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Camarero ha explicado que, durante los seis primeros meses del año, los equipos profesionales de los centros han atendido 273 consultas formuladas tanto por las víctimas como por sus familiares y allegados.

En cuanto al perfil de las personas agresoras, en el 88,69 por ciento de los casos, la violencia sexual ha sido ejercida por un único hombre, mientras que en un 8,14% la agresión ha sido grupal. En el 3,17% restante de las situaciones, la víctima desconoce o no se pronuncia sobre esta cuestión.

Además, en su mayoría, los agresores son conocidos de las víctimas (pareja/expareja, familiar o allegados no familiares), fundamentalmente allegados no familiares.

La gran mayoría de las víctimas que acudieron a los Centros de Crisis durante los primeros seis meses del año fueron agredidas en España. De igual modo, del total de víctimas atendidas, 24 eran menores que han acudido a este recurso para solicitar asistencia. Asimismo, 16 manifestaron tener alguna dificultad o factor de vulnerabilidad añadido debido a algún tipo de discapacidad.

SIN NECESIDAD DE DENUNCIA PREVIA

La titular de Igualdad ha puesto el acento en que "detrás de cada dato existe una mujer que ha encontrado escucha, apoyo y una respuesta profesional en uno de los momentos más difíciles de su vida", al tiempo que ha remarcado que "la posibilidad de que una víctima pueda acceder a ayuda psicológica, social y jurídica sin necesidad de presentar una denuncia previa es una garantía que debemos seguir reforzando".

Susana Camarero ha insistido en la importancia de contar con los Centros de Crisis 24h, puesto que estos recursos "contribuyen a que las mujeres se sientan respaldadas y protegidas", y ha apostado por seguir trabajando en iniciativas que "contribuyan a reducir el número de mujeres víctimas de agresiones sexuales y que faciliten el acompañamiento y la atención a la hora de denunciar".

Por ello, ha recordado a todas las mujeres que sufren violencia sexual que cuentan con espacios y recursos públicos especializados y de coordinación institucional. "Nuestra obligación es garantizar una atención especializada, cercana y disponible las 24 horas del día", ha enfatizado la vicepresidenta.

Para Camarero, la apertura de estos centros pone de manifiesto "el empeño del Consell en la erradicación de la violencia contra la mujer" y ha incidido en el compromiso de la Generalitat de "seguir consolidando una red asistencial que ofrezca seguridad, confianza y acompañamiento a todas las víctimas de violencia sexual en cualquier punto de la Comunitat Valenciana".

La Generalitat dispone de tres Centros de Atención Integral 24 horas ubicados en Alicante, Castelló de la Plana y València. Se trata de recursos públicos, gratuitos y exclusivos, cuya atención se presta de manera presencial, telefónica y en línea. El teléfono especializado es el 900 22 00 22.

Además, a través de estos recursos, también se proporciona información y asistencia a familiares y a personas del entorno íntimo de las víctimas, así como acompañamiento a recursos policiales, sanitarios, judiciales y sociales cuando resulta necesario.