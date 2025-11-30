Los centros de prevención del sida atienden cerca de 18.000 consultas y realizan más de 8.000 pruebas en un año

Prueba de VIH - GVA

VALÈNCIA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Centros de Información y Prevención del Sida (CIPS) de la Conselleria de Sanidad han atendido un total de 17.752 consultas el pasado año 2024 y han realizado 8.360 determinaciones o pruebas de detección de VIH.

Por provincias, en el CIPS de Valencia se atendieron 8.228 consultas (primeras y sucesivas) y se realizaron 3.534 pruebas VIH; en Alicante fueron 7.365 las consultas atendidas y 3.461 las pruebas realizadas; y en Castellón, se atendieron 2.159 consultas y se realizaron 1.365 pruebas VIH, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

En la Comunitat Valenciana se notificaron un total de 440 nuevos casos VIH (376 eran hombres y 64 mujeres) autóctonos en 2024, con una tasa de incidencia de 8,3 por cada 100.000 habitantes, según datos ofrecidos por la Dirección General de Salud Pública, con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Sida.

Además, se notificaron 156 casos de VIH importados (personas extranjeras con un tiempo de residencia en nuestro país inferior a los tres meses).

Por grupo de edad y sexo, se observa un mayor número de casos y tasas en el grupo de edad de 25-29 años en hombres y en el grupo de edad de 30-34 años en mujeres.

En cuanto a la vía de transmisión, la mayoría es por contacto sexual sin protección (68,55 %). Por su parte, la transmisión por el uso de drogas vía parenteral supuso el 2,05 % de los casos.

Por otro lado, en 2024, un total de 2.467 personas (2.341 hombres y 33 mujeres) utilizaron tratamientos de profilaxis preexposición (PreEP) prescritos tanto en los CIPS como de la Comunitat Valenciana como en atención especializada.

Se trata de un método de prevención del VIH que consiste en la toma de medicamentos antirretrovirales por parte de personas VIH negativas para reducir el riesgo de adquirir el virus.

CENTROS DE INFORMACIÓN Y PREVENCIÓN DEL SIDA

Desde la Conselleria de Sanidad se recuerda la importancia que tienen las medidas de prevención para evitar el contagio del VIH, y en caso de prácticas de riesgo acudir cuanto antes a los recursos asistenciales para realizarse una prueba de detección del VIH.

La Comunitat Valenciana cuenta con tres Unidades de Prevención del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), también conocidas como Centros de Información y Prevención del Sida o CIPS, una por provincia, donde los profesionales informan de forma confidencial a cualquier persona sobre la infección por VIH, su prevención y transmisión, así como sobre cualquier otra infección de transmisión sexual.

El personal de los CIPS indica cuáles son las medidas preventivas que se deben adoptar para evitar la infección por el VIH, así como el momento más adecuado para realizar la prueba de detección de la infección en caso de que se hayan mantenido prácticas de riesgo.

Asimismo, si se ha producido la infección, se ofrece a la persona el acceso al nivel de atención sanitaria que requiere, se informa de los recursos existentes (sanitarios, sociales, legales, las entidades del tercer sector) y ofrece consejo para evitar la reinfección y la infección de otras personas.

También en cualquier centro de salud, los profesionales de atención primaria pueden ofrecer información, realizar las pruebas pertinentes o derivar a la persona al recurso específico más adecuado.

MODOS DE TRANSMISIÓN Y PREVENCIÓN

El VIH se transmite por vía sexual, en el caso de prácticas sexuales de riesgo sin el uso del preservativo, cuando una de las personas es portadora del virus; por vía sanguínea, cuando la vía de transmisión puede ser compartir material de consumo de drogas por vía venosa; por vía materna, cuando la madre es VIH-positiva, no está en tratamiento y puede haber transmisión durante el embarazo, el parto o la lactancia.

Los únicos fluidos corporales donde el virus puede concentrarse en cantidad suficiente para que se transmita son la sangre, el semen, el líquido pre-eyaculatorio, el flujo vaginal y la leche materna. En el resto de los fluidos corporales (lágrimas, sudor o saliva), la baja concentración de VIH hace imposible la transmisión por contacto.

El preservativo es la forma más eficaz de evitar contraer la infección. Ante cualquier práctica con riesgo, es esencial el diagnóstico temprano, no solo para frenar el deterioro del sistema inmunitario de la persona afectada, sino también para evitar transmitir el virus a otras.

Ante cualquier exposición de riesgo es necesario acudir al centro de salud o al CIPS para confirmar o descartar la infección e iniciar de forma precoz si es necesario los tratamientos para evitar la progresión de la enfermedad y prevenir nuevos contagios.

Si han pasado menos de 72 horas desde la exposición con riesgo al VIH, se puede iniciar un tratamiento preventivo con fármacos antirretrovirales durante 28 días que podría evitar la infección, es la llamada profilaxis post exposición no ocupacional.