Los centros residenciales de la Generalitat para víctimas de violencia atendieron a 481 mujeres y 366 niños en 2025

La vicepresidenta Susana Camarero - GVA

VALÈNCIA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha avanzado que los 31 centros que integran la red de recursos residenciales especializados en la atención a víctimas de violencia gestionados por la Generalitat, entre Centros de Emergencia, Centros de Recuperación Integral y viviendas tuteladas, atendieron a 481 mujeres y registraron cerca de 100.000 pernoctaciones durante 2025.

Asimismo, la vicepresidenta también ha informado de que estos centros dependientes del Comisionado para la Lucha contra la Violencia sobre la Mujer alojaron a 366 menores, hijos e hijas de víctimas durante el pasado año.

De este modo, Camarero ha hecho hincapié en "el incremento de los recursos profesionales y asistenciales destinados a mejorar la atención y protección de las víctimas", además de subrayar la importancia de estos recursos en el proceso de recuperación personal, acompañamiento, autonomía e inserción social de las mujeres víctimas de violencia. "En estos centros no solo se protege, se reconstruyen proyectos de vida", ha enfatizado Camarero.

En este sentido, la vicepresidenta ha puesto de relieve que el Consell ha habilitado seis nuevos recursos de atención especializada para víctimas de violencia sobre la mujer.

En concreto, se han puesto en funcionamiento tres nuevos Centros de Crisis para agresiones sexuales, el Centro Mujer en Elche, así como dos nuevos Centros Residenciales, por acción concertada, para víctimas de violencia, trata y explotación sexual, lo que ha permitido ampliar a 31 el número de recursos residenciales y de 362 a 374 las plazas disponibles en la Comunitat Valenciana, tal como ha informado la Generalitat a través de un comunicado.

La titular de Igualdad ha dado a conocer estos datos durante la visita a uno de los centros residenciales vinculados a la Asociación Valenciana de Amas de Casa y Consumidores Tyrius, donde ha puesto en valor la colaboración establecida entre la Generalitat y las entidades sociales para la atención, protección y recuperación integral de las mujeres víctimas de violencia.

La Generalitat destinó en 2025 un presupuesto de 13,8 millones de euros para la gestión de la red de recursos residenciales dependientes del Comisionado para la Lucha contra la Violencia sobre la Mujer.

SERVICIOS BÁSICOS Y AYUDA SOCIAL Y PSICOLÓGICA

Los Centros Residenciales son servicios especializados donde se acoge a mujeres víctimas de violencia de género y de explotación sexual en ámbitos de prostitución o trata, bien solas o acompañadas de sus hijas e hijos menores, con la finalidad de prestarles los servicios básicos de alojamiento y manutención, así como una ayuda psicológica y social, facilitándoles los medios que les ayuden a superar la situación de violencia y la reinserción.

En concreto, la provincia de Valencia cuenta con 17 recursos residenciales y 192 plazas; la de Alicante dispone de nueve centros y 130 plazas; mientras que la provincia de Castellón tiene habilitados cinco centros residenciales y un total de 52 plazas destinadas a la atención de las víctimas y a sus hijos e hijas.

Así, la vicepresidenta ha destacado "la iniciativa de este Consell de licitar los centros mujer y residencias cuyos contratos estaban caducados, algunos desde 2019 y licitados por última vez en 2015, con el propósito de mejorar el servicio que prestan e incrementar los medios personales y profesionales que se ponen a disposición de la de atención de las víctimas".

Por todo ello, Camarero ha incidido en el compromiso del Gobierno valenciano "con el fortalecimiento de los servicios públicos para garantizar a toda mujer víctima de violencia y a sus hijos e hijas un tratamiento integral y personalizado sobre su situación de violencia", además de "seguir avanzando en la mejora continua de la red asistencial".

En última instancia, Susana Camarero ha apelado a la implicación, colaboración y coordinación de instituciones, asociaciones, familias y entorno social y afectivo de las víctimas para "romper el silencio y continuar consolidando y mejorando los sistemas de protección y asistencia", ha concluido.