Cerca de 360 niños participan en la Escuela de Verano del MARQ con "lleno total" - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La campaña de actividades estivales en el Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) ha concluido su vigesimoprimera edición con un "lleno total" tras la participación de 355 niños y niñas de edades comprendidas entre los seis y los 12 años.

Esta iniciativa, promovida desde la Fundación CV MARQ, a través de su Unidad de Didáctica y el Club Llumiq, ha ofrecido a lo largo de este verano a un máximo de 45 menores inscritos por semana una campaña de ocio y cultura que se ha extendido durante julio y agosto.

Como ha explicado el diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, durante este período se han llevado a cabo talleres, juegos, actividades, gincanas, pruebas y visitas guiadas "que han servido para dar a conocer la historia de la antigua ciudad de Alicante a través de la exposición temporal 'Ciudades de Luz. Ákra Leuké, Lucentum, Laqant'".

La campaña Veranea en el MARQ, inaugurada el 30 de junio y clausurada el pasado 22 de agosto, ha desarrollado sus actividades en los jardines del museo, así como en sus salas permanentes y temporales.

Propuestas como juegos en el exterior, visualización de todos los audiovisuales de exposición, tanto en las propias salas como en las aulas didácticas, y visita a las salas temporales y permanentes del museo han sido algunas de las acciones que se han realizado, según ha detallado la Diputación de Alicante en un comunicado.

Los más pequeños también han podido disfrutar de ginkanas, así como de distintos talleres que, entre otras actividades, les han permitido confeccionar bolsas de tela, coronas de laurel, armaduras y escudos.

"TRANSMITIR DE MANERA COMPLETA Y AMENA"

En esta 21 edición, el equipo de Didáctica de la Fundación MARQ se ha marcado como objetivos "transmitir de manera completa y amena los contenidos del museo y, en esta ocasión, descubrir en la exposición temporal 'Ciudades de Luz' la historia antigua de la ciudad de Alicante, desde el pasado más remoto hasta los orígenes medievales, identificar los diferentes nombres que ha tenido en el transcurso de su historia y relacionarlos con sus diferentes culturas o ubicar temporal y geográficamente los diferentes asentamientos históricos".

Navarro ha recalcado estas prioridades "que facilitan el acceso a la cultura a los más pequeños de la casa, les permiten reconocer la función de la arqueología como vehículo de conocimiento histórico, valorar y proteger el patrimonio histórico, cultural, medioambiental y arqueológico, así como aprender a visitar con respeto una institución cultural y sacarle el máximo partido, fomentando el trabajo en equipo y la cooperación entre compañeros".