Cerca de 4.000 personas visitan el festival Open House Valencia en Xàtiva

VALÈNCIA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 4.000 personas han participado durante este fin de semana en el festival de arquitectura Open House Valencia que por primera vez se ha celebrado en Xàtiva (Valencia).

Durante este sábado y domingo, los visitantes han podido acudir a diferentes edificios públicos y privados de la ciudad, y realizar las tres rutas temáticas que recorrían trazados históricos setabenses, según ha precisado la organización en un comunicado.

Entre los edificios más visitados están la Casa Santandreu, con 700 visitas; la Casa natalicia de Alexandre VI, con 612 visitas, y el Celler del Palau del Baró del Sacre-Lliri, con 634 visitas.

Para el coordinador de las actividades en el municipio, el arquitecto e historiador Pablo Camarasa, la ciudad "destaca por su concentración de patrimonio". "Si bien existen edificios y espacios abiertos de forma permanente, en esta ocasión los ciudadanos y visitantes han tenido la oportunidad de conocer edificios que normalmente están cerrados, lo que esperamos que tenga un impacto positivo en relación a la conservación del patrimonio y de la puesta en valor del esfuerzo que particulares hacen por mantener tesoros que hacen una ciudad mejor", ha resaltado.

El domingo por la mañana "se celebró un debate sobre el futuro del Convento de Sant Domènec ante la polémica suscitada por su inclusión en la lista roja de conjuntos patrimoniales con riesgo de desaparecer".

La celebración de este evento en la capital de la Costera coincidió con el Día del Turismo, un hecho que ha destacado la concejala de Turismo, Raquel Caballero, por "su impacto en la economía local".

Según Caballero, el festival "ha puesto en valor el patrimonio y ha servido para impulsar el sector del turismo en la ciudad, con una importante repercusión económica". "Quiero dar las gracias a Open House Valencia y esperamos repetir el año que viene", ha agregado.

Xàtiva ha participado por primera vez como municipio invitado del evento, una iniciativa que pretende "dar a conocer el patrimonio arquitectónico de otras poblaciones más allá de la ciudad de València".

En opinión de la directora del festival, Sara Portela, "la gran acogida de la primera edición ha superado todas las previsiones": "Sin duda, la ciudad de los Borja tiene una gran conciencia colectiva sobre la importancia de su patrimonio y muchas ganas de seguir descubriéndola y darla a conocer".

Los próximos municipios invitados que acogerán este festival son Cocentaina, 4 y 5 de octubre; Llíria, 18 y 19 de octubre; y Manises en los días 8 y 9 de noviembre. El festival de arquitectura "más importante" de la Comunitat Valenciana se celebrará en la capital del Túria del 24 al 26 de octubre.