Cerradas al baño las playas de Medicalia y Puig-Val por un vertido de aguas fecales tras romperse una tubería

Imagen de archivo de la playa Medicalia - COMUNITATVALENCIANA.COM

VALÈNCIA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las playas Medicalia y Puig-Val de El Puig (Valencia) han sido cerradas temporalmente al baño a causa de un vertido de aguas fecales provocado por la rotura de una tubería de la estación de saneamiento dependiente de la EPSAR.

Según informa el Ayuntamiento en redes sociales, la rotura de la tubería de esta entidad pública de la Generalitat Valenciana responsable del saneamiento y la depuración de las aguas residuales, ha provocado esta madrugada un vertido de aguas fecales en la gola situada entre Medicalia y Puig-Val.

Como medida preventiva, queda prohibido el baño en ambas playas hasta nuevo aviso. Desde el consistorio informarán de cualquier novedad y de la reapertura de las zonas afectadas cuando las condiciones lo permitan.

Asimismo, ruegan a la ciudadanía que respete la señalización y las indicaciones de los servicios municipales.