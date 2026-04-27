CESM cifra el seguimiento de la huelga en el 90% en la Comunitat y Sanidad en el 7,43%

Médicos valencianos inicia una nueva semana de huelga en defensa de un Estatuto Marco propio y para exigir a Conselleria mejores condiciones laborales - CESM

VALÈNCIA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

CESMCV ha cifrado en el 90% el seguimiento de la huelga de médicos y facultativos en la Comunitat Valenciana teniendo en cuenta los servicios mínimos decretados, mientras que la Conselleria de Sanidad sitúa el apoyo en el 7,43%.

Se trata de la primera jornada de una nueva semana de paros, la tercera desde que se convocó la huelga indefinida y la cuarta desde diciembre, que en esta ocasión además de ser nacional para exigir a la ministra de Sanidad, Mónica García, un Estatuto Marco propio para la profesión médica, en esta ocasión adquiere también un carácter autonómico para reclamar al conseller, Marciano Gómez, mejoras en sus condiciones laborales.

Al respecto, el sindicato médico ha destacado que la participación en el inicio de esta nueva semana de paros está siendo "extraordinaria" con un seguimiento cerca de un 90%, teniendo en cuenta que los servicios mínimos en los hospitales está siendo de un 75% y un 100% y en primaria se han fijado en el 50%. Por su parte, la Conselleria de Sanidad sitúa el seguimiento en el 7,43% en la Comunitat Valenciana: 11,75% en Alicante, 4,54% en Castellón y 5,75% en Valencia.

El sindicato médico ha convocado distintos actos de protesta para apoyar esta huelga en la Comunitat Valenciana que arrancado con minuto de silencio y concentraciones en los centros sanitarios. Además, mañana los profesionales tienen previsto encadenarse en el Hospital Peset y en el General de Valencia.

El miércoles habrá una sentada general a la que están llamados a participar todos los médicos de la Comunitat a las 18.00 horas en la Plaza de la Reina de València desde donde saldrá una hora más tarde una manifestación que culminará en el Palau de la Generalitat.

Sanidad ha cifrado hasta el momento en cerca de 200.000 los actos médicos suspendidos por la huelga en la Comunitat Valenciana: 83.117 personas han dejado de ser atendidas en consultas externas, 22.373 en técnicas, 3.059 en cirugías y 98.696 en Atención Primaria.

En esta tercera semana, la huelga se ha convocado también contra la Conselleria de Sanidad ante "la situación insostenible que vive la sanidad valenciana y el incumplimiento reiterado" de los compromisos adquiridos por el actual Gobierno autonómico y CESM reclama 19 medidas "imprescindibles" para mejorar la atención que reciben los pacientes y las condiciones de trabajo de los médicos y facultativos.

Entre ellas, destacan "una jornada laboral efectiva de 35 horas semanales de lunes a viernes en Atención Primaria y Hospitalaria, cierre real de agendas, urgencias y consultas sin cita absorbidas por los equipos de urgencias de los PAC, sustitución obligatoria de todos los médicos y facultativos ausente y guardias siempre voluntarias y fin de las guardias de 24 horas".

A nivel nacional, el Comité de Huelga de médicos ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que asuma personalmente la negociación para desbloquear el conflicto por el Estatuto Marco.

Así, los sindicato médicos han pedido, a través de una carta, la intervención directa del presidente del Gobierno, ya que consideran que este conflicto "ya excede" al Ministerio de Sanidad y se trata de "una cuestión de Gobierno". "La sostenibilidad del sistema, las condiciones laborales de los médicos y la calidad asistencial requieren decisiones que trascienden un Ministerio que se ha mostrado incapaz de abordarlas", destaca el Comité en un comunicado.

En esta línea, reclaman a Sánchez que tome el control político de la situación y garantice una "negociación real, seria y con capacidad efectiva de decisión", que "permita desbloquear una crisis que afecta a profesionales, pacientes y comunidades autónomas. "No se puede legislar contra los médicos y, al mismo tiempo, defender la sanidad pública", añaden.

El Comité afirma que no está reclamando privilegios, sino que exige "condiciones dignas" para ejercer la Medicina con "seguridad, calidad y estabilidad"; el derecho a negociarlas directamente con la Administración, y avanzar hacia un Estatuto propio de la profesión médica.

Por todo ello, reclama la apertura inmediata de una negociación "seria", con interlocutores dispuestos a negociar sin líneas rojas y con verdadera voluntad de alcanzar soluciones.

"MÓNICA GARCÍA HA DEJADO DE SER UNA INTERLOCUTORA VÁLIDA"

En este contexto, los sindicatos médicos consideran que la ministra de Sanidad, Mónica García, ha dejado de ser una "interlocutora válida. "La ausencia total de avances en la negociación, su evidente desgaste político, la decisión de orientar su futuro hacia otros escenarios políticos y la falta de capacidad efectiva de decisión demuestran que este conflicto ha superado ya el ámbito de su Ministerio", explica.

Además, sostiene que el anuncio de la ministra de concurrir a las elecciones en la Comunidad de Madrid "no es una cuestión personal ni partidista", sino "la constatación de que este conflicto requiere una interlocución sólida, estable y con capacidad real de decisión", señalan.

El Comité señala que este conflicto nace de un anteproyecto impulsado por el Ministerio de Sanidad "sin el concurso de todos los ministerios implicados y sin una negociación real con el colectivo". Por ello, expone que, tras numerosas e "infructuosas" reuniones, no se ha producido ninguna rectificación sustancial, lo que, a su juicio, evidencia la "falta de voluntad" para corregir un planteamiento que ha generado "un conflicto de gran magnitud y el rechazo total de los médicos y facultativos".