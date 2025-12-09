CESM cifra el seguimiento de la huelga de médicos entre un 75% y un 90% en la Comunitat Valenciana y Sanidad en un 15%

Archivo - Médicos se manifiestan en la Comunitat Valenciana por un Estatuto Marco "digno y propio" en imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La primera de las cuatro jornadas nacionales de huelga de los médicos para exigir al Ministerio de Sanidad un Estatuto Marco propio ha tenido un seguimiento en la Comunitat Valenciana que roza el 90% en Atención Hospitalaria de los que han podido realizarla por los servicios mínimos decretados y del 75% en Atención Primaria, según el sindicato médico CESM, y del 15% según la Conselleria de Sanidad, lo que supuesto la cancelación de unas 8.000 consultas, 6.000 pruebas y 206 intervenciones quirúrgicas.

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) han convocado cuatro jornadas de huelga nacional desde este martes, 9 de diciembre, al día 12, a las que se han sumado otros sindicatos, para mostrar el rechazo de la profesión al nuevo Estatuto Marco del personal del Sistema Nacional de Salud (SNS) propuesto por el Ministerio de Sanidad.

CESM ha solicitado medidas cautelares a la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de la Comunitat Valenciana al considerar "abusivos" los servicios mínimos fijados por la Conselleria de Sanidad.

Al respecto, la secretaria provincial de Valencia del sindicato médico CESM CV, Pilar Valero, ha señalado que "el porcentaje de participación está rozando el 90% porque tenemos que considerar que la mayoría de nosotros que queremos estar de huelga tenemos que estar trabajando de mínimos, que son unos mínimos abusivos". Así, ha explicado que "muchos de los servicios tienen que cumplir el 100% de la plantilla se queda trabajando y en otros es por encima o alrededor del 50%".

Pese a ello, ha recalcado que "el seguimiento de la huelga es muy amplio, los médicos decimos 'basta ya', necesitamos cambiar nuestras condiciones laborales para seguir defendiendo la sanidad pública que los ciudadanos se merecen".

CESM, en el marco de este huelga, ha convocado concentraciones a las 11.00 horas del próximo jueves en las puertas de los centros de trabajo. La huelga continuará hasta el viernes 12 de diciembre con el objetivo de visibilizar ante los responsables políticos la indignación del colectivo por unas jornadas laborales "extenuantes", unas guardias "interminables" y un marco legal que "no reconoce la singularidad del ejercicio médico", entre muchas reivindicaciones.

Por su parte, el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha lamentado que "en el Gobierno central, y en particular en el Ministerio de Sanidad, impere la improvisación y la falta de diálogo, lo que ha provocado el mayor conflicto en la sanidad española en mucho tiempo, todo por no negociar el Estatuto Marco de los profesionales sanitarios".

"RETIRAR EL BORRADOR"

Por ello, ha invitado a la ministra a reflexionar y a que retire el borrador y abra una negociación con todos para que la nueva norma sea fruto del consenso, entre colegios profesionales, sociedades científicas, sindicatos, comunidades autónomas y Gobierno central", ha añadido Gómez en un comunicado.

Según datos de la Conselleria, en la Comunitat Valenciana, el seguimiento de la huelga está siendo del 15%, lo que ha supuesto la cancelación de unas 8.000 consultas, 6.000 pruebas y 206 intervenciones quirúrgicas.

En este sentido, ha manifestado que "entendiendo el malestar de los profesionales, el Sistema Nacional de Salud lo que necesita son soluciones y no más problemas, por lo que resulta incomprensible que sea el Gobierno de España el generador del conflicto".

En esta línea, ha insistido en que es necesario reformar el actual Estatuto Marco y "adaptarlo a las circunstancias actuales tanto de la sociedad como de los profesionales". "Eso sí, ha de hacerse con consenso y con memoria técnica, jurídica y económica para que tenga su reflejo en los Presupuestos Generales del Estado y no sea papel mojado o como sospechamos un yo invito, pero pagan las comunidades autónomas", ha señalado.

Asimismo, ha afirmado que "con ese borrador y las formas de hacer las cosas, el Ministerio demuestra militar en la irresponsabilidad con una reforma que no aporta soluciones a los problemas reales del sistema sanitario, ya que se obvia la financiación estable que necesita el Sistema Nacional de Salud, el déficit de personal o mejoras laborales". "En definitiva esta reforma ni conlleva beneficios para los profesionales ni para los que nos debemos todos, que son los pacientes", ha remarcado.

Por último, Gómez ha reclamado "responsabilidad y altura de miras al Ministerio ya que la Sanidad no necesita crispación ni falsas expectativas, sino liderazgo, lealtad institucional, consenso y coordinación para reforzar el Sistema Nacional de Salud".