CESM-CV pide a la Conselleria que "suspenda toda actividad asistencial que no sea urgente"

VALÈNCIA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico (CESM-CV) ha reclamado a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública que "suspenda toda la actividad asistencial que no sea urgente o de prioridad", a fin de " evitar o minimizar" la exposición al coronavirus del personal sanitario, "uno de los eslabones más importantes" frente a la pandemia,

En una reunión con representantes de a administración, la organización sindical ha trasladado a la Conselleria una serie de medidas "urgentes" frente al coronavirus. "Si el personal sanitario se infecta, ¿quién va luchar contra la pandemia?", se ha preguntado en un comunicado

CESM-CV ha pedido a la Conselleria que "suspenda toda la actividad asistencial programada en los hospitales y centros de salud, salvo las urgencias y la actividad de prioridad 1". A su juicio, "para evitar que se infecte el personal sanitario, la medida más importante es evitar o minimizar su exposición al coronavirus". Por otra parte, ha instado a "tener personal de reserva para que se pueda utilizar en caso de necesidad".

El Sindicato Médico ha defendido que, para evitar el contagio, "se deben utilizar las medidas de prevención ya conocidas, como son el uso de mascarillas específica y equipamiento adecuado". No obstante, ha lamentado, "ese equipamiento está llegando con cuentagotas a los hospitales, por no hablar de los centros de atención primaria".

La organización ha insistido en "evitar la exposición" de los profesionales. "Esto se debe realizar mediante la medida de mantener al personal sanitario no imprescindible en sus domicilios. Y mantener solamente el personal sanitario imprescindible para las urgencias o las intervenciones quirúrgicas urgentes o de prioridad 1", ha explicado.

En esta línea, considera que "no se deben realizar más ingresos hospitalarios para intervenciones quirúrgicas programadas, y muchísimo menos para aquellas intervenciones quirúrgicas que necesiten cuidados críticos postoperatorios". "Hay que reservar las camas de cuidados críticos para el coronavirus. Es mejor prevenir y tener las camas disponibles que no poder tratar a la gente por falta de recursos", ha defendido, al tiempo qu eha incidido en que "hay que reservar las camas de cuidados críticos para los pacientes graves con coronavirus.

ANESTESISTAS EN CUARENTENA

"El primer escalón en la lucha contra la enfermedad grave por coronavirus lo constituye un conjunto de personal sanitario formado por anestesistas, médicos de urgencias e intensivistas", ha subrayado el sindicato, que cree que este es "el personal que más hay que proteger, sin duda alguna", y para ello "hay que proporcionar medias de protección eficaces y cuidar con más esmero, pues son quienes va a salvar la vida a los pacientes graves con coronavirus", ha añadido. De hecho, según CESM-CV, "empieza a haber médicos contagiados por coronavirus y en cuarentena. Y nada más y nada menos que once anestesistas".

En concreto, ha advertido que en el Hospital General de Alicante !hay ha once anestesistas en cuarentena por coronavirus". "Es más que evidente que hay que tomar medidas con carácter urgente, aunque parece que el gerente no está por la labor. También parece ser que no les quieren hacer la prueba de detección de coronavirus a los contactos de estos anestesistas, por si acaso da positivo. En fin, la técnica del avestruz de esconder la cabeza: luego vendrán las lamentaciones" , ha apostillado.

EVITAR LA PROPAGACIÓN

CESM-CV ha llamado a "evitar la propagación del coronavirus" y, para ello, "lo más importante es que no se acuda a los hospitales ni centros de salud", porque, "en el fondo, pueden ser un foco de contagio", ha indicado. "Sobre todo si se tiene alguna enfermedad, que es lo que les sucede a los pacientes que están en los hospitales, consultas externas o atención primaria", ha agregado.

De esta manera, ha reclamado "suspender toda actividad en los centros de salud y consultas externas de los hospitales, y además se debe limitar el número de familiares y acompañantes por paciente". "Se debe evitar ir al hospital o centros de salud. Se debe ir sin acompañantes o con un solo acompañante", ha recalcado.

El Sindicato Médico ha hecho hincapié en el objetivo de atender a los pacientes que sufrirán el coronavirus en sus formas más graves. "Si tenemos médicos y camas de cuidados críticos preparadas antes de que empiecen a llegar los pacientes, se les podrá atender Pero si tenemos al personal médico enfermo y las camas de críticos están ocupadas por pacientes a quienes se les han realizado intervenciones programadas y que se podrían haber postpuesto sin ningún problema, acabarán muriendo pacientes. Y esto se puede evitar", ha alertado.

CESM-CV también pide el trabajo por turnos y que la mayoría de los médicos estén en su domicilio en espera de ser necesitados; organizar y sustituir el material de protección KIT COVID-19; disponer de material adecuado de protección; entrenamiento en el uso de los kit de protección; realizar sesiones de actualización y protocolos de actuación on line, que sean similares para todos los profesionales implicados; potenciar la atención telefónica; habilitar zonas de aislamiento en los centros de salud para los pacientes sospechosos de estar infectados y habilitar una cola específica para pacientes con síntomas respiratorios, separada del resto de pacientes, y habilitar centros alternativos de ingreso como el hospital La Fe de Campanar, si es posible, o el Hospital militar, entre otras medidas.