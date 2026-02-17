CESMCV cifra en un 90% el seguimiento en el segundo día de huelga y Sanidad en el 10,6%

Archivo - Médicos se manifiestan en la Comunitat Valenciana por un Estatuto Marco "digno y propio" - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sindicato médico CESM ha cifrado en el 90 por ciento el seguimiento en el segundo día de huelga de los facultativos que no están en servicios mínimos tanto en centros de salud y hospitales. Por su parte, la Conselleria de Sanidad la rebaja al 10,6% en la Comunitat Valenciana: el 15,6% en Alicante, el 7,77% en Castellón y el 8,25% en València.

Se trata de la segunda jornada de huelga de los profesionales médicos de toda España contra el Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad, que cuenta con el visto bueno de los sindicatos de Ámbito de Negociación, y para exigir un texto propio para el colectivo que reconozca sus particularidades y responsabilidad laboral.

Los paros está convocado hasta el próximo viernes. Además, mañana y el viernes CESMCV ha convocado concentraciones a las 11.00 horas en las puertas de los centros de salud y hospitales de la Comunitat Valenciana y una manifestación el jueves a las 19.00 horas en la Conselleria de Sanidad.