CESMCV llama a los sanitarios a concentrarse el 7 de febrero en ambulatorios y hospitales

Publicado 04/02/2019 10:56:46 CET

VALÈNCIA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico-SAE (CESM-CV-SAE) ha hecho un llamamiento al personal sanitario a concentrarse en las puertas de los centros de salud y en los hospitales por una defensa de la calidad asistencial en Atención Primaria y Especializada.

El llamamiento se dirige a todos los trabajadores de la Conselleria de Sanidad, sobre todo médicos, aunque también están invitados enfermeros, TCAES y celadores, entre otros, según ha explicado el sindicato en un comunicado.

"No es posible seguir soportando una degradación de la Sanidad en la Comunidad Valenciana como la que estamos sufriendo sin hacer un llamamiento a la ciudadanía en la defensa de la asistencia sanitaria de calidad", ha apuntado el secretario general de CESM-CV, Andrés Cánovas.

Según Cánovas, "las agendas de 40, 70, o incluso más de 100 pacientes no son asumibles en ningún campo tanto en Primaria como en Especializada. Debemos hacer un llamamiento a la ciudadanía y que vean que defendemos no solo nuestros derechos a una medicina de calidad sino que además defendemos a los ciudadanos para que no se siga degradando la calidad asistencial".

La concentración se ha pedido para la media hora de descanso que se realizan en todos los centros, cuando esta parada tenga lugar. Por este motivo, el periodo es de 10.00 a 12.00 horas, según los centros. Además, se siguen recogiendo las firmas de médicos y ciudadanos para la mejora de una atención sanitaria de calidad, tanto en Primaria como Especializada, que se entregarán en la Conselleria de Sanidad a final de mes.