Ceuta, el torero Esplá y valencianos de las selecciones de fútbol y rítmica, Alta Distinción por el 9 d'Octubre

Imagen del pleno del Consell de este miércoles, 7 de octubre de 2026, en el que se han aprobado las distinciones y galardones de la Generalitat con motivo del 9 d'Octubre. - ROBER SOLSONA-EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consell ha acordado este miércoles conceder la Alta Distinción de la Generalitat y la Gran Cruz de la Orden de Jaume I el Conqueridor a la Ciudad Autónoma de Ceuta, al torero Luis Francisco Esplá, a los futbolistas valencianos de la selección española de fútbol, Ferran Torres y Alejandro Grimaldo, y a las integrantes valencianas del equipo español de gimnasia rítmica, Marina Cortelles y Lucía Muñoz.

El gobierno autonómico ha adoptado esta decisión durante la sesión extraordinaria que ha celebrado esta jornada, tras la ordinaria de esta semana y para decidir las distinciones y galardones que entrega la Generalitat con motivo de la celebración el próximo viernes del 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana.

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca y portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha dado a conocer el nombre de los reconocidos con esa Alta Distinción de la Generalitat y la Gran Cruz de la Orden de Jaume I el Conqueridor, así como el de otras entidades y personas que han sido galardonadas con el resto de distinciones de la administración autonómica.

Así, ha anunciado que se ha concedido la Distinción de la Generalitat, a título póstumo, a la agente medioambiental Cristina Gallardo Gómez, y el Premio de las Letras, al poeta Carlos Marzal. A estos reconocimientos se unen el otorgado al actor Enrique Javier Arce y al Colegio del Arte Mayor de la Seda como Embajadores de la Comunitat Valenciana, y las distinciones al Mérito Empresarial y Social para Juan Perán, María Dolores Guillamón, Vicente Giner, Francisco Martínez y la Sociedad de Agricultores de la Vega de Valencia.

Además, los artistas Vicente Colom y Rafael Serrallet Gómez y la Asociación Cultural Caballistas de la Entrada de Toros de Segorbe han recibido la Distinción al Mérito Cultural, mientras que el investigador médico Enrique de Madaria ha sido galardonado con la Distinción al Mérito Científico.

A estos reconocimientos se unen los dados a la piragüista Bárbara Pardo con la Distinción al Mérito Deportivo; la Distinción por Acciones en favor de la Igualdad para la Asociación Síndrome de Down de Valencia y a Mamás en Acción; y la Distinción Joan Lluis Vives para la funcionaria de la Comisión Europea Clara Martínez Alberola.

Igualmente, el Consell ha concedido las Condecoraciones de la Orden de Jaume I el Conqueridor al Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura y a la Hospitalidad Valenciana de Nuestra Señora de Lourdes.

((Habrá ampliación))