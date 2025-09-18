La CEV abre este viernes su proceso electoral y el plazo de presentación de candidaturas

VALÈNCIA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) abrirá este viernes, 19 de septiembre, su proceso electoral con la convocatoria oficial de elecciones generales. El plazo para la presentación de candidaturas permanecerá abierto hasta el próximo 22 de octubre, y la jornada electoral se celebrará el 6 de noviembre de 2025.

Así lo ha trasladado este jueves el presidente de la CEV, Salvador Navarro, a los órganos de gobierno de la organización reunidos en Castellón.

Cabe recordar que Salvador Navarro ya anunció el jueves pasado que optará a la reelección en las próximas elecciones de la organización. En la reunión de este jueves no se ha dado a conocer ninguna candidatura alternativa a la de Navarro, según ha podido confirmar Europa Press.

El proceso electoral se desarrollará conforme a lo establecido en el Capítulo VII de los Estatutos de la CEV y podrán ejercer su derecho a voto los 334 vocales de las 167 Asociaciones y Federaciones y 181 vocales por parte de Empresas Directamente Asociadas (EDAS). En total son 515 los vocales llamados a votar. La CEV cuenta, además, con 29 vocalías de miembros asociados, con voz pero sin voto.

"La convocatoria de elecciones generales responde al compromiso de la CEV con la transparencia, la participación democrática y la representatividad empresarial en la Comunitat Valenciana", ha indicado la patronal en un comunicado.

CONFECOMERÇ DEFIENDE SER "LEAL Y CONSTRUCTIVO"

Este jueves por la mañana, antes de la celebración de la Junta Directiva y ante las preguntas de los medios de comunicación sobre las informaciones que apuntan a que el presidente de Femeval, Vicente Lafuente, podría presentar una candidatura alternativa a la de Navarro, el presidente de la Confederació de Comerç d'Alacant, Castelló i València (Confecomerç), Rafael Torres, ha indicado no tener constancia de esta candidatura alternativa aunque "tampoco de que no haya", y que Lafuente no le ha contactado por esta cuestión.

Preguntado por si Confecomerç se siente respaldado por Salvador Navarro, ha afirmado que sí y ha manifestado que Confecomerç "hasta ahora ha estado muy a gusto en la CEV". Y ha considerado que "hay que ser leal y constructivo". "Tú le preguntas a todos los sectores y muchos no se sienten suficientemente atendidos, suficientemente representados, porque muchas veces hay algo de razón en estas cosas y muchas veces algo de orgullo personal, de necesidad de ser alguien más", y ha defendido la "crítica constructiva".

A su juicio, "esté quién esté", todos los sectores "pueden tener esa sensación en algún momento seguro, porque no hay nada que pueda contentar a todo el mundo"; pero ha subrayado que debe "diferenciar si ese descontento se debe a mayor necesidad de protagonismo u otra cosa".