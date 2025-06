CEV, CCOO y UGT lamentan que el PP "pone en riesgo" la cohesión de la Plataforma per Finançament y rechazan convocarla

Patronal y sindicatos avisan: "Cualquier intento de instrumentalización partidista debilita la fuerza de la reivindicación"

VALÈNCIA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La CEV, CCOO PV y UGT-PV han pedido que "se preserve el consenso y la unidad" de la Plataforma per un Finançament Just y han lamentado que "el último paso dado por el Partido Popular pueda poner en riesgo el funcionamiento y la cohesión interna" de la misma.

Así lo han señalado en un comunicado conjunto, después de que el pasado viernes el PPCV enviase una carta al resto de integrantes de la plataforma para convocar una reunión con la que exigir avances al Gobierno en esta materia, según avanzó el diario Levante-EMV.

Los agentes económicos y sociales consideran que una posible convocatoria de la Plataforma debe hacerse "con el objetivo claro de reforzar el consenso y avanzar en posiciones compartidas". "No tiene sentido convocar si no existen unas mínimas garantías de poder avanzar o alcanzar una declaración conjunta. Forzar un encuentro sin ese horizonte común puede contribuir más a debilitar el espacio que a fortalecerlo. De ahí que los agentes sociales esperen que el PP vuelva a la senda de consenso de la que ha hecho gala la Plataforma per un Finançament Just", han señalado.

Asimismo, han subrayado que la Plataforma per un Finançament Just es "un espacio que durante los últimos nueve años ha permitido a la mayoría de la sociedad valenciana avanzar de forma unitaria en una reclamación legítima y ampliamente compartida".

En ese sentido, han incidido en que su valor reside en su capacidad para unir voces diversas en torno a tres grandes consensos: "La necesidad de reformar el sistema de financiación autonómica para que sea justo con la Comunitat Valenciana, la condonación de parte de una deuda generada por dicho sistema y unas inversiones que respondan al peso real de nuestra población".

"Esta unidad ha sido posible gracias a la voluntad compartida de anteponer el interés general, dejando al margen las diferencias, y respetando siempre las dinámicas internas de funcionamiento y la confianza entre los integrantes de la Plataforma", han señalado la patronal y los sindicatos.

Por ello, han instado a "todas las fuerzas políticas, y especialmente a quienes ejercen responsabilidades de gobierno, a contribuir al mantenimiento de ese clima de respeto y diálogo que ha hecho posible el consenso".

"La Plataforma per un Finançament Just debe seguir siendo un espacio de encuentro, no de confrontación. Cualquier intento de instrumentalización partidista debilita no solo a la Plataforma, sino también la fuerza de una reivindicación que debería situarse por encima de intereses coyunturales", han dicho.

Asimismo, CEV, CCOO PV y UGT-PV han reiterado "su disposición a colaborar y a participar en todos los espacios de diálogo social, y esperan que se convoque próximamente la Mesa del Diálogo Social para abordar de forma conjunta aquellos temas que afectan al bienestar de la ciudadanía".

"NO TIENE SENTIDO"

En esa línea, el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana, Salvador Navarro, ha subrayado que "no tiene sentido forzar reuniones si no existen garantías de que pueda llegarse a acuerdos". Además, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación, ha reivindicado que "si hay un espacio en el que la voluntad de acuerdo debe seguir prevaleciendo es el diálogo social".

"Por eso pedimos que se convoque la Mesa del Diálogo Social y que se puedan abordar conjuntamente los retos que tenemos por delante. La estabilidad y el entendimiento entre organizaciones empresariales, sindicatos y administración ha sido clave para el desarrollo económico de esta tierra y lo debe seguir siendo. Lo dice nuestra Constitución, lo avala nuestra experiencia y creo que lo agradecerá la sociedad valenciana", ha agregado.

El secretario general de UGT PV, Tino Calero, ha señalado que "no tiene ningún sentido la reunión de la plataforma" solicitada por el PP ya que "en los últimos tiempos no ha habido consenso en relación a cuestiones tan relevantes como el fondo de nivelación o la condonación de parte de la deuda".

"Lamentablemente en estos momentos da la impresión de que la polarización política no nos lleva a ese escenario y, por lo tanto, para nosotros lo fundamental es preservar la unidad de acción de la plataforma en las reivindicaciones básicas y no convertir a la plataforma en un nuevo escenario para la polarización y la división en un aspecto tan fundamental como es la necesidad de un nuevo modelo de financiación para la Comunitat Valenciana", ha comentado.

Por su parte, la secretaria general de CCOO PV, Ana García, ha realizado un "llamamiento a preservar el consenso y la unidad" y ha rechazado "cualquier intento de instrumentalización partidista". "Entendemos además que la Plataforma ha sido un espacio de encuentro que ha permitido avanzar en reivindicaciones compartidas desde el respeto, el diálogo y el interés general", ha agregado.

"Creemos que en el ámbito de la Plataforma se debe mantener un clima de respeto y de diálogo y que no quepa ninguna duda de que se ha intentado siempre llegar a un consenso. Por eso creemos que es importante que no se ponga en riesgo el funcionamiento y la cohesión interna que ha sido la firma de funcionamiento de la Plataforma", ha zanjado.