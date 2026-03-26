La CEV, sobre el nombramiento de Arcadi España como ministro: "Es una oportunidad para corregir desequilibrios"

Archivo - El secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, durante una comparecencia ante los medios de comunicación. - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) ha celebrado el nombramiento de Arcadi España como nuevo ministro de Hacienda, en sustitución de María Jesús Montero, porque, a su juicio, "supone una oportunidad para avanzar con mayor agilidad en la corrección de desequilibrios históricos que afectan a la competitividad, a los servicios públicos y al desarrollo económico del territorio".

De esta manera lo han expresado fuentes de la CEV, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya nombrado nuevo vicepresidente primero al actual ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y a Arcadi España, secretario de Estado de Política Territorial, nuevo titular de Hacienda, en sustitución de María Jesús Montero.

La CEV ha trasladado su "más sincera enhorabuena" a Arcadi España por su nombramiento como ministro de Hacienda. Su trayectoria y su experiencia al frente de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, así como su "profundo conocimiento" de la realidad económica valenciana, son "una buena base para afrontar los retos del nuevo cargo con sensibilidad territorial y rigor", apuntan las mismas fuentes.

También desde la CEV valoran especialmente que, como valenciano, conoce de primera mano la situación estructural de infrafinanciación que sufre la Comunitat Valenciana. Este conocimiento previo, remarcan, "supone una oportunidad para avanzar con mayor agilidad en la corrección de desequilibrios históricos que afectan a la competitividad, a los servicios públicos y al desarrollo económico del territorio".

Además, "es prioritario dar respuesta a cuestiones urgentes como la autorización del crédito extraordinario destinado a afrontar los gastos derivados de la dana, que ha quedado fuera de recientes medidas estatales". Avanzar en esta línea, junto con una reforma justa del sistema de financiación, será "clave" para dotar a la Comunitat Valenciana de los recursos necesarios, destacan.

Desde la CEV, trasladan "sus mejores deseos" en esta nueva etapa, "confiando en que su gestión venga acompañada de importantes avances y aciertos en beneficio del conjunto de los ciudadanos".