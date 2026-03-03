La CEV pide preservar la estabilidad del empleo "en un momento delicado" para la economía internacional

Archivo - Paro - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La patronal valenciana CEV ha reclamado este martes, tras hacerse públicos los datos del desempleo del mes de febrero, que se preserve la estabilidad "en un momento especialmente delicado" para la economía internacional.

En un contexto de subida del paro a nivel nacional, la CEV ha valorado las cifras del desempleo, afiliación y contratación correspondientes al mes de febrero de la Comunitat Valenciana, donde el desempleo se ha reducido y lo ha hecho en las provincias de Alicante y Valencia y en los cuatro sectores productivos.

La subida del paro en la provincia de Castellón se debe, fundamentalmente, al aumento del desempleo en el colectivo sin empleo anterior, que también ha crecido en las otras dos provincias. También son positivos los datos en afiliación y en contratación, con avances "más intensos" que en media nacional, ha apuntado la patronal en un comunicado.

A la vista de estos datos, desde la CEV se insiste en la necesidad "de preservar la estabilidad en un momento especialmente delicado para la economía internacional". "El actual conflicto geopolítico introduce un factor añadido de incertidumbre que podría trasladarse a la actividad empresarial, especialmente a través del encarecimiento del petróleo y del gas, con impacto directo en los costes de producción y en la competitividad de sectores clave de la Comunitat Valenciana", ha alertado la CEV.

Según ha advertido la patronal, de prolongarse la situación "podría condicionar las decisiones de inversión y contratación, especialmente en las pymes y los autónomos, que son los más expuestos a incrementos bruscos de costes".

Por ello, recalca que resulta fundamental que las políticas públicas "refuercen la confianza", eviten añadir nuevas cargas al tejido productivo y apuesten "por el diálogo y la colaboración como vías para sostener el empleo y garantizar un crecimiento económico equilibrado y resiliente".