La CEV prevé que la economía de la Comunitat Valenciana crezca este año en el entorno del 2,7 %

Simulación de viviendas de protección pública - GVA

VALÈNCIA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) estima que la economía valenciana crecerá este año en el entorno del 2,7 por ciento, siempre que se reduzca la incertidumbre internacional y se mantengan la fortaleza del mercado laboral, el consumo y el impulso de las inversiones asociadas a la reconstrucción de la dana y a los fondos NextGeneration EU.

Así se recoge en el Informe de Coyuntura y Perspectivas Económicas correspondiente al primer trimestre de 2026, que constata que la economía de la Comunitat Valenciana mantiene un comportamiento "sólido", se mantiene entre "las más dinámicas del entorno", aunque comienza a "moderar" el ritmo de crecimiento registrado durante la segunda mitad de 2025, según ha informado la patronal valenciana en un comunicado.

Según las estimaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), la economía valenciana avanzó un 0,5 % en tasa trimestral y un 3,2 % en tasa anual durante el primer trimestre del año. Aunque el crecimiento trimestral se situó una décima por debajo del conjunto de España, en términos interanuales la Comunitat Valenciana supera en cinco décimas la media nacional y en 1,9 puntos porcentuales la registrada por la zona euro.

El informe destaca que el crecimiento continúa apoyándose fundamentalmente en la "fortaleza" de la demanda interna, el "buen comportamiento" del consumo privado y público, el mantenimiento de la inversión y la recuperación de las zonas afectadas por la dana. La demanda exterior, por el contrario, presenta una evolución "más desigual", con un menor dinamismo del comercio de mercancías "compensado" por el buen comportamiento del turismo internacional.

Desde el punto de vista sectorial, la construcción y los servicios siguen liderando el crecimiento de la economía valenciana. La construcción mantiene una evolución favorable impulsada por la rehabilitación, la reconstrucción y la inversión pública y privada, mientras que el sector servicios continúa beneficiándose del dinamismo del turismo, el comercio y la creación de empleo.

Por el contrario, la industria muestra un comportamiento "más irregular". La producción industrial retrocedió en el primer trimestre, con "diferencias significativas" entre ramas de actividad. Mientras la industria azulejera fue la única gran actividad manufacturera que incrementó su producción en términos anuales, otros sectores como el metal, el textil, el calzado o el material de transporte continúan acusando una evolución "más débil".

El sector primario sigue desarrollando su actividad en un contexto complejo, condicionado por la reducción de las cosechas, el incremento de los costes de producción, los problemas fitosanitarios y la competencia de terceros países.

En un escenario en el que la incertidumbre internacional vaya remitiendo y continúen actuando como motores de la actividad la fortaleza del mercado laboral, el consumo la reconstrucción tras la dana y la ejecución de los fondos NextGeneration EU, la Confederación estima que la Comunitat Valenciana podría crecer este año en el entorno del 2,7 %.

Este crecimiento permitiría seguir generando empleo y reduciendo el desempleo, aunque seguirá "siendo determinante la evolución del contexto geopolítico y de los costes energéticos y logísticos", que continúan condicionando las decisiones de inversión y la competitividad de numerosos sectores empresariales.