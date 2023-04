CEV Valencia insta a hablar de la semana laboral de cuatro días en la negociación colectiva y no en "entorno electoral"

VALÈNCIA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) en Valencia, Eva Blasco, ha indicado este martes que esta organización no se opone a la semana laboral de cuatro días, que se analizará en València coincidiendo con los cuatro lunes festivos que hay entre el 10 de abril y el 1 de mayo, pero ha precisado que es un asunto que compete a la "negociación colectiva".

Así, Blasco ha pedido que esta cuestión se plantee en ese marco y no "en un entorno electoral" como el actual con vistas a los comicios autonómicos y municipales del 28 de mayo próximo.

"Desde la CEV no nos oponemos a la jornada de cuatro días. Creemos que es un tema de negociación colectiva y que no se tienen que hacer falsas promesas o mensajes de jornada de cuatro días en un entorno electoral sino plantear eso en el ámbito que corresponde de la negociación colectiva", ha expuesto.

Eva Blasco se ha pronunciado de este modo preguntada por este asunto tras la reunión que la portavoz del PP en el Ayuntamiento de València y candidata de esta formación a la Alcaldía de la ciudad, María José Catalá, ha mantenido con ella y con miembros de la confederación empresarial.

"La jornada laboral de cuatro días es un tema de negociación colectiva", ha insistido la presidenta de CEV Valencia, que ha señalado que lo que sucederá en la capital valenciana entre el 10 de abril y el 1 de mayo "es una acumulación de festivos en un mes" al que se suman "las distorsiones que esto genera para determinados sectores económicos".

"NO SON ESTUDIOS REALES"

Asimismo, Eva Blasco ha considerado que los "grandes estudios respecto del impacto de la jornada de cuatro días" que se han anunciado por parte del Ayuntamiento de València "no son estudios reales". "No hay colegios; no hay, por tanto, movimiento de transporte escolar, y el turismo que habrá es porque es semana de Pascua en el resto de Europa", ha añadido.

"Realmente esto es una acumulación de festivos en un mes" y "nada tiene que ver con la jornada de cuatro días, que es un tema de negociación colectiva", ha insistido la representante de CEV Valencia.