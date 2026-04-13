El CF Intercity compra 100.000 m2 en Rabasa por 2,6 millones para desarrollar Alicante Park - CF INTERCITY

ALICANTE, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Club de Fútbol Intercity ha ejecutado la opción de compra sobre una superficie de aproximadamente 100.000 metros cuadrados en el barrio de Rabasa, por un importe total de 2.604.500 euros, para asegurar la disponibilidad de los terrenos donde se desarrollará el proyecto de Alicante Park.

Del importe total, 1.804.500 euros ya han sido abonados, mientras que los 800.000 euros restantes se han estructurado en un pago aplazado a diez años, a razón de 80.000 anuales, según ha informado el club en un comunicado.

La compra de los terrenos de Rabasa significa "un avance decisivo" en el desarrollo de Alicante Park, de acuerdo con el CF Intercity, ya que se asegura la disponibilidad de los suelos sobre los que se articulará el proyecto.

Esta operación constituye "un hito relevante en su materialización" y busca mostrar el "compromiso firme" de la compañía con la puesta en marcha de una infraestructura estratégica para la ciudad.

La obtención del suelo elimina uno de los "principales riesgos" del proyecto y permite avanzar hacia su ejecución, con el objetivo de consolidar Alicante Park como "un activo estratégico real, tangible y con capacidad de desarrollo en el corto y medio plazo".

De esta manera, el club pretende que el recinto se convierta en "un motor económico para la ciudad de Alicante y su entorno", con "grandes eventos nacionales e internacionales", además de generar "un impacto positivo" en sectores como el turismo, la hostelería y los servicios.

Asimismo, el proyecto supone la entrada del grupo en el segmento de grandes infraestructuras para eventos deportivos, culturales y de entretenimiento y la incorporación de nuevas líneas de negocio con "potencial de generación de ingresos recurrentes".

El presidente del CF Intercity, Salvador Martí, ha señalado que la ejecución de esta operación representa "un paso decisivo para hacer realidad Alicante Park". "Estamos construyendo una infraestructura clave que contribuirá al desarrollo económico y social de Alicante", ha asegurado.

En este sentido, Martí ha subrayado que la adquisición definitiva de los terrenos muestra el "compromiso" de la compañía con su desarrollo y confirma "la voluntad de avanzar de forma decidida hacia su implementación".

ACELERAR DESARROLLO

El CF Intercity trabaja así en la tramitación administrativa del proyecto y en la obtención de las autorizaciones necesarias para acelerar su desarrollo.

En relación con Alicante Park, se trata de un proyecto estratégico impulsado por el club que busca atraer "grandes eventos deportivos, culturales y musicales, incluidos conciertos de gran formato".

También pretende posicionar a Alicante como "una ciudad preparada para acoger espectáculos de ámbito nacional e internacional". Asimismo, el desarrollo del complejo contribuirá a la dinamización de la zona de Rabasa para favorecer su transformación y consolidarla como "un nuevo polo de actividad económica".

El proyecto contempla la construcción de un espacio "versátil y de última generación", diseñado para albergar tanto eventos deportivos como de entretenimiento. De esta forma, incluirá una infraestructura preparada para conciertos "de gran formato", con capacidad superior a 30.000 asistentes, así como un estadio de fútbol con una capacidad inicial de 10.000 asientos, ampliable en función de las necesidades.

Además, el complejo integrará zonas destinadas a eventos, restauración y actividades vinculadas al deporte y al ocio, con el fin de configurar un entorno orientado a "ofrecer experiencias durante todo el año".